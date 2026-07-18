¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del sábado 18 de julio

Feáns celebra el Carmen con música y cabezudos

A partir de las 12.00 horas | El barrio de Feáns celebra sus fiestas del Carmen con los cabezudos de Os Viqueiras de Ordes y música de DJ Javito, Paco Pakolas o la orquesta Los Key.

Feáns

Jornada de clausura del RetroCaminos Fest

10.00 horas | La última jornada del RetroCaminos Fest presenta talleres de juegos tradicionales, como peonza o yoyó, y un espacio dedicado a juegos populares y videojuegos retro.

C.C. Cuatro Caminos

Seada Quartet proponen una noche de jazz gallego

22.00 horas | El Seada Quartet ofrece un concierto dentro del +QJazz con esencia gallega, gracias a los músicos Lois Rivera, Martín Otero, Miguel Piñeiro y Esteban Lavigne.

Sala Garufa Club

As Xubias celebra sus fiestas del Carmen

A partir de las 13.00 horas | El barrio de As Xubias celebra las fiestas del Carmen con el pregón, una sesión vermú, el concurso de tortillas, juegos populares, gran churrascada y música en vivo.

As Xubias

Doble sesión del musical ‘Mamma Mia!’ de ABBA

17.00 horas | El musical Mamma Mia! con música de ABBA presenta dos funciones del espectáculo, la última de ellas a las 21.00 horas

Palacio de la Ópera

Manicómicos presenta un día de humor y ‘clown’

A partir de las 12.30 horas | El festival Manicómicos celebra una jornada de humor con Mina Clown, Mundo Costrini, Paco Panjabi y la compañía Seon .

Concierto tributo a Ozzy Osbourne de Rat Sabbath

22.30 horas | El grupo Rat Sabbath dedica un concierto al grupo de rock Black Sabbath durante el periodo que había liderado Ozzy Osbourne.

Sala Mardi Gras

Apertura de la muestra de dibujo de Segun Viana

20.00 horas | El artista Segun Viana inaugura la muestra de dibujos Torre de Hércules – Baixo á túa luz en la Sala de Arte Aurelio Aguirre.

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