De unas letras gigantes con el nombre de A Coruña a un parque de aventuras en Xuxán: estas son las propuestas de los presupuestos participativos 2026

Una estructura con las letras de A Coruña, juegos de agua, un parque de aventuras en Xuxán o más zonas para perros son algunas de las propuestas finalistas de los presupuestos participativos de A Coruña. La selección reúne 100 iniciativas: 20 para toda la ciudad y otras 80 repartidas entre los diez distritos. Los proyectos oscilan entre los 5.000 euros para arreglar un bache a los 520.000 euros previstos para mejorar el jardín de San Pedro de Mezonzo o reforzar el alumbrado público.

Todas las personas empadronadas en la ciudad que hayan cumplido 16 años podrán votar hasta el 31 de agosto entre las 100 propuestas que superaron el filtro de admisibilidad y la posterior valoración técnica y económica. La votación podrá realizarse en línea a través de nacorunacontas.coruna.gal. Cada persona podrá apoyar una o varias propuestas de ámbito municipal y también propuestas de hasta tres distritos de su libre elección.

Los resultados se publicarán una vez cerrada la votación. Las actuaciones seleccionadas se incorporarán al presupuesto municipal mediante una modificación presupuestaria que se elevará al pleno ordinario de octubre. Su ejecución se desarrollará entre noviembre de 2026 y diciembre de 2028 y podrá seguirse públicamente a través de la plataforma. A continuación los proyectos divididos por zona.

Ciudad

La reforma integral del jardín de San Pedro de Mezonzo y un plan para reforzar la iluminación en los barrios, ambas valoradas en 520.000 euros, son las propuestas más caras. También destacan la adaptación de parques infantiles para hacerlos inclusivos, con 500.000 euros; un parque de aventuras y una pista de obstáculos en Xuxán, por 450.000; y la transformación de la avenida del Ejército en un bulevar verde con arbolado, mediana ajardinada y carril bici, estimada en 400.000 euros.

Entre las propuestas más llamativas hay una zona de chorros y juegos acuáticos en Xuxán, que costaría 220.000 euros, y la instalación de grandes letras con el nombre de A Coruña en un lugar emblemático, como la Marina, por 150.000. La lista incluye además refugios climáticos, placas solares en edificios municipales, fuentes para personas y perros, cofres salvavidas, la iluminación ornamental de la Casa de las Ciencias y un circuito de inercia en Bens.

Distrito 1

En el centro de la ciudad, las cuatro propuestas se concentran en el entorno del Rectorado y el Mercado de San Agustín. La principal, de 160.000 euros, busca reforzar el alumbrado nocturno y reparar el pavimento de la Maestranza. En el mercado se plantean aseos accesibles un cuarto refrigerado para residuos y consignas inteligentes para recoger las compras más tarde.

Distrito 2

Monte Alto y su entorno suman ocho proyectos. Sobresalen la renovación de las acera de Curros Enríquez, valorada en 221.000 euros, y la reforma de la plaza del Galatea, con 220.000 , para retirar la fuente y ampliar el parque infantil. También se propone crear un huerto comunitario en Durmideiras, humanizar Alcalde Folla Yordi y ampliar la plaza de San José.

Distrito 3

En Juan Flórez, Santa Lucía y la Fábrica de Tabacos, la iniciativa de mayor cuantía pretende reducir el impacto visual del muro de Juan Flórez mediante la retirada de publicidad, vegetación trepadora y reparaciones, con un coste de 175.000 euros. Las otras propuestas plantean recuperar el jardín histórico de la Fábrica de Tabacos, crear un área canina en José Toubes y habilitar un parque infantil entre Castiñeiras, Cabana y Juan Flórez.

Distrito 4

Os Mallos, Sagrada Familia y el entorno de las estaciones presentan tres finalistas. La principal es la reurbanización de la plaza de la calle Puerto Rico, con 224.800 euros, para convertirla en un espacio más verde y aaccesible sin impedir el acceso a garajes. Se añaden un paso peatonal en la plaza de Monforte y seis nuevos bancos junto al Palacio de la Ópera.

Distrito 5

Riazor, Labañou, Os Rosales y Peruleiro concentran once propuestas. La humanización de la calle Riazor y un carril bici segregado en Manuel Azaña comparten el mayor presupuesto, 230.400 euros cada una. También figuran la mejora del acceso al parque de Bens por el camino da Gouxa, un palco para actuaciones en Os Rosales, la renaturalizaciónn del Paseo de Ronda y un paso semaforizado en la avenida Finisterre a la altura de Pérez Cepeda.

Distrito 6

En Agra do Orzán, As Conchiñas y O Ventorrillo, la principal propuesta recuperaría huertos urbanos por 213.00 euros. Otra iniciativa, valorada en 160.000, plantea peatonalizar de forma permanente o por horarios el tramo de As Conchiñas entre la Ronda de Outeiro y la calle Barcelona. También se propone ensanchar la acera de Alfredo Tella junto al colegio María Barbeito.

Distrito 7

El séptimo distrito reúne el mayor número de alternativas. Los dos proyectos más costosos, de 280.000 euros cada uno, son la humanización de la plaza de As Rañas y la creación de huertos urbanos en Someso. La relación incluye una pista deportiva en San Diego, más aparcamiento en el Barrio de las Flores, área caninas, chorros de agua en Oza, la reforma de la plaza Pablo Iglesias y una fuente con una escultura al inicio de A Gaiteira.

Distrito 8

Xuxán, Eirís, Palavea y Pedralonga cuentan con cuatro finalistas. La principal, de 160.000 euros, prevé un área canina en el aparcamiento disuasorio de la Fábrica de Armas. Las otras tres, de 50.000 euros cada una, buscan recuperar la fuente del Laraxeiro, mejorar la senda para corredores de Xuxán y completar una acera en la esquina de las calles Solís y Dabán.

Distrito 9

Novo Mesoiro, Feáns y la Urbanización Breogán reúnen trece propuestas. Tres alcanzan los 160.000 euros: un parque natural para pasear con perros, la recuperación de la zona verde entre Oporto, La Haya y Oslo y la modernización del área canina de Novo Mesoiro. También se plantea ampliar el parque infantil del barrio, renovar el de Breogán e iluminar el parque juvenil de Ribeira Sacra.

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Distrito 10

En Bens, Nostián, A Silva y Visma, la actuación más costosa es un parque canino agility y biodiversidad en Bens, con 160.000 euros. Completan la selección un mirador de aves con prismáticos y paneles divulgativos, la mejora de la accesibilidad a la parroquia del Pilar y los nuevos pasos de peatones entre el futuro parque de Visma y O Ventorrillo.