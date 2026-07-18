Las nuevas paradas de autobús del Obelisco de A Coruña comenzarán a funcionar el lunes 20 de julio

Las obras de los Cantones continúan su marcha y este lunes 20 de julio entrarán en servicio las nuevas paradas de transporte urbano en el Obelisco, tanto en sentido entrada a la ciudad como en sentido salida.

Estas nuevas marquesinas se incorporaron a la plataforma de espera de personas usuarias y comenzarán a funcionar para seguir con el plan de trabajos previsto en el Cantón Pequeño y la plaza de Mina, donde se anularán provisionalmente las paradas de autobús para facilitar el avance de las obras. Esa información se da a los usuarios en carteles en las propias marquesinas, que también serán remodeladas.

Parada anulada en la plaza de Mina / LOC

Tanto la parada del Obelisco como la que está situada frente al Copacabana concentrarán el tránsito de personas usuarias del autobús urbano que hacen uso del servicio en los Cantones. En esas paradas trabajan, además de buses metroplitanos, las líneas 1, 1A, 2, 2A, 3A, 17, 23 y 23A.

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En lo súltimos días también se ha trabajado en el pavimentado inicial del nuevo carril bici que bordea los jardines de Méndez Núñez, además de continuar con la salida del parking que se sitúa frente al edificio de Afundación que tendrá unas gradas para sentarse a su alrededor.