Riazor, el arenal que forma parte de la vida cotidiana de A Coruña: "Es la playa de ciudad por excelencia"

Hay playas a las que uno viaja y otras a las que simplemente baja. Para ir a Riazor no hace falta planificar una excursión, madrugar para encontrar sitio o recorrer kilómetros de carretera para disfrutar del mar. En A Coruña basta con cruzar el paseo marítimo para que el ruido del tráfico quede atrás y empiece otra rutina. A cualquier hora del día es fácil encontrarse a jubilados que cumplen con su baño diario, padres jugando con sus hijos en la orilla, jóvenes que aprovechan las últimas horas de la tarde para refrescarse después del trabajo o personas que simplemente buscan un rincón donde leer frente al Atlántico. Esa es la gran diferencia de Riazor respecto a otras playas: no es un destino de vacaciones, sino una parte más de la vida de la ciudad.

Con 570 metros de longitud, arena gruesa, bandera azul y servicios como duchas, aseos, socorrismo, primeros auxilios, transporte público y aparcamiento, Riazor es uno de los arenales urbanos más conocidos de Galicia. Su característica forma de concha, abrazada por el paseo marítimo, la convierte en una de las imágenes más reconocibles de A Coruña. Sin embargo, son quienes la utilizan cada día los que mejor describen sus virtudes y también sus pequeños defectos.

Aunque en verano recibe miles de visitantes, la mayoría de sus usuarios coinciden en que mantiene una personalidad muy marcada, donde predominan los vecinos del barrio, las familias y las personas mayores. Antonio Estrada, que pasea con frecuencia por la zona, lo resume de forma sencilla. "Para mí es una playa muy bonita, preciosa. Está muy bien comunicada y, sobre todo, es una playa muy familiar. Hay un poco de todo, pero principalmente familias y gente mayor", asegura.

Antonio Estrada, usuario de la playa de Riazor / Gus de la Paz

La misma sensación transmite Carmen Fuentes, una madrileña que ha decidido instalarse durante varios meses en A Coruña para pasar más tiempo con su hija. Acostumbrada a otras playas españolas, reconoce que le sorprendió el ambiente que encontró desde el primer día. "Aquí hay mucha gente mayor, familias con niños… Es una playa muy tranquila. Puedes venir a leer sin ningún problema porque nunca hay sensación de agobio", señala.

También Ángela Ramos e Irene Herrero, dos jóvenes que viven muy cerca del arenal y acuden prácticamente todos los días, creen que esa cercanía es precisamente lo que hace especial a Riazor. "Es la playa de ciudad por excelencia. Sales del trabajo, vienes un rato a darte un baño y vuelves a casa. Siempre te encuentras a la misma gente, a vecinos, familias y niños. Es un ambiente muy tranquilo y muy agradable", explica Irene.

Ese carácter cotidiano diferencia claramente a Riazor de otras playas del entorno. Aquí muchos no vienen buscando pasar todo el día, sino disfrutar de un rato de desconexión sin abandonar la ciudad. La posibilidad de llegar caminando convierte a Riazor en una playa única para quienes viven o trabajan en el centro de la ciudad.

Carmen Fuentes, usuaria de la playa de Riazor / Gus de la Paz

Para Carmen esa es precisamente su mayor virtud: "Lo mejor que tiene es que está al lado de donde vivo. No necesito coger el coche ni organizar nada. Bajo andando y ya estoy en la playa". Ángela comparte exactamente la misma opinión. "Ahora vivo aquí arriba y salgo del trabajo directamente para venir. Tener una playa así a cinco minutos de casa es un lujo. Es muy cómoda y muy fácil venir cualquier día", confirma.

Oscar Mallón, que ahora disfruta de la playa junto a su hijo pequeño, reconoce que, aunque en ocasiones prefiere desplazarse a otros arenales más abiertos, sigue valorando enormemente disponer de una playa dentro de la propia ciudad. "Si un día te apetece darte un baño vienes aquí directamente. Y si buscas otra cosa coges el coche y te vas a otra playa. Tener esta posibilidad es un privilegio", indica el coruñés.

Irene Herrero y Ángela Ramos, usuarias de la playa de Riazor / Gus de la Paz

Su buena comunicación mediante varias líneas de autobús, el paseo marítimo y la cercanía con numerosos barrios hacen que Riazor funcione casi como un gran parque urbano junto al mar. Además, el ambiente relajado no solo se percibe sobre la arena. También en el mar muchos usuarios consideran que Riazor ofrece unas condiciones bastante accesibles para el baño, aunque todos recuerdan que el océano nunca debe subestimarse.

Antonio explica que el mar siempre merece respeto. "Es una playa que tiene su peligro. Hace años vi un ahogamiento por una de las esquinas, pero eso puede ocurrir en cualquier playa", señala. Aun así, quienes la utilizan con frecuencia consideran que suele ser un arenal tranquilo.

Oscar Mallón, usuario de la playa de Riazor / Gus de la Paz

Oscar asegura que nunca ha tenido problemas al bañarse. "Aquí cualquiera puede disfrutar del agua. De hecho, las personas mayores vienen todas las mañanas del año a bañarse". Irene coincide en esa percepción, aunque recuerda que las corrientes pueden cambiar rápidamente: "Hay zonas donde el agua está mucho más tranquila y otras donde hay más movimiento. Siempre hay que tener cuidado porque el mar puede sorprender, pero los de aquí ya lo sabemos".

Con todo a su favor, existe un solo aspecto que reúne prácticamente todas las críticas: la arena. Varios usuarios consideran que la calidad del arenal no está a la altura del resto de atractivos de la playa y recuerdan los cambios que ha experimentado durante los últimos años.

Antonio reconoce tímido que la arena solo le convence "a medias". Oscar recuerda con cierta nostalgia cómo era Riazor durante su infancia. "Lo que más ha cambiado es la arena. Antes era diferente y ahora, sobre todo para los niños, resulta bastante menos agradable".

Las jóvenes Ángela e Irene también coinciden en ese diagnóstico. "No es una playa paradisíaca y la arena se nota que es distinta a la de otros arenales. Si vienes de playas como Mera o Mortiños notas muchísimo la diferencia. Pero bueno es lo que hay", cuentan.

Incluso Carmen, pese a mostrarse muy satisfecha con la playa, admite que ese detalle llama la atención. "Sí parece una arena artificial, aunque a mí personalmente no me molesta porque siempre vengo con mi silla".

Playa de Riazor / Gus de la Paz

Más allá de la arena o del estado del mar, hay un aspecto que todos destacan sin excepción, las vistas. La combinación del Atlántico con el paseo marítimo y la ciudad convierte a Riazor en una imagen difícil de encontrar en otros lugares. "Es muy complicado encontrar una playa con estas vistas", afirma Oscar. "Por la noche el paseo marítimo gana muchísimo y toda esta zona es preciosa", asegura.

Antonio tampoco duda cuando se le pregunta cómo definiría la playa. "Es preciosa", insite. Incluso Carmen, que durante este verano ha recorrido otros arenales gallegos, reconoce que Riazor posee una "personalidad diferente" precisamente por esa mezcla entre ciudad y mar que resulta tan característica de A Coruña. "Una playa imperfecta… y precisamente por eso tan querida", explica Irene. Quizá por eso nadie la define como la playa más espectacular de Galicia, pero casi todos coinciden en algo mucho más importante: es la playa a la que siempre se vuelve.