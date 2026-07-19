Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña

Pasaban veinte minutos de las diez cuando Alejandro Sanz subió al escenario del recinto de Coruña Sounds, en el Muelle de Batería. Bastó el estribillo de Desde cuándo para encandilar a un público deseoso de corear los grandes éxitos de este artista con más de treinta años de trayectoria a sus espaldas que siempre triunfa en A Coruña, ciudad que ha formado parte de todas sus giras y en la que ofreció este sábado su único concierto en Galicia. Y no defraudó.

En las primeras filas son más incondicionales, sus fams, que se dejaron la voz coreando los clásicos del compositor del Corazón Partío: "Alejandro nos llama fams porque somos su familia y por eso cambia la letra. Te hace sentir realmente como su familia", destacaba horas antes del concierto una seguidora de 46 años que ya había asistido un mes antes al recital para presentar su último disco, ¿Y ahora qué +?, en Gijón. Entre los más entregados, mujeres de entre cuarenta y cincuenta años que hicieron cola hasta 96 horas para disfrutar del concierto. Aunque ellos también se dejaron la voz: "Me va a costar un divorcio", bromeaba horas antes Juan Carlos, un seguidor a quien escuchar a Alejandro Sanz le quita "todos los males del cuerpo".

Buena parte de los asistentes siguen al artista desde la adolescencia y se saben al dedillo sus grandes éxitos del malagueño, de Amiga mía a Mi soledad y yo o Pisando fuerte. Y también los temas de su último trabajo, que salpicaron un recital en el que no faltaron los clásicos y en el que el artista hizo más de un guiño a Galicia, como ondear su bandera para regocijo de un público entregado.

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La pasión por Alejandro Sanz se palpaba también fuera del muelle de Batería, donde se agolpaban unas setenta personas que no pudieron ver al artista, pero sí corear desde la distancia algunos de sus temas.