A Coruña vive un domingo caluroso pero nublado

La jornada de influencia anticiclónica sobre Galicia, que según explica MeteoGalicia, trae aire frío en altura al oeste de Galicia, dará lugar a cierta inestabilidad atmosférica este domingo.

A Coruña se despierta nublado y se espera un día que siga así, aunque puede abrirse algún claro. También habrá brumas costeras en el litoral.

Las temperaturas experimentan un ligero ascenso, pasando de los 24 grados del sábado a los 27 de este domingo de máxima. Las mínimas también son elevadas, de 20 grados.

Los vientos soplarán del nordeste con fuerza moderada.

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Una situación similar se vivirá el lunes, siendo más soleado el martes.