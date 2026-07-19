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Decomisan 13 kilos de percebe a furtivos en A Coruña

Hay tres personas denunciadas

Un puñado de percebes en una subasta

Un puñado de percebes en una subasta / Gonzalo Núñez

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RAC

A Coruña

Agentes del Equipo de Respuesta Policial de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a Galicia, junto con efectivos del servicio de Gardacostas de Galicia llevaron a cabo, en colaboración con la cofraría de A Coruña, un dispositivo de vigilancia contra la extracción ilegal de recursos marítimos en la costa de A Coruña. Esta operación se saldó con el decomiso de 13 kilos de percebe.

Por este operativo, desarrollado a principios de este mes de julio, los agentes tramitaron tres denuncias por infracción de la Lei de Pesca de Galicia tras identificar a tres individuos que estaban realizando furtivismo en zonas rocosas del litoral coruñés. Según informa la Xunta de Galicia, posteriormente se dirigían con la mercancía a un establecimiento de venta de productos del mar.

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"Este operativo enmárcanse no reforzo realizado pola UPA, en colaboración coa Consellería do Mar e coas confrarías de pescadores, no eido da loita contra o furtivismo e na protección dos recursos mariños afectados", destacan desde la Consellería de Presidencia e Xustiza.

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