La fuente de Cuatro Caminos de A Coruña, vallada ante una posible celebración por el Mundial

A Coruña vive a lo grande la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. Por las calles de la ciudad ya se aprecian muchas camisetas de la selección española, aunque también alguna argentina.

Además, en A Coruña y concellos del área podrá verse el partido, que comienza a las 21.00 horas, por pantalla gigante. La que concentrará mayor número de gente es la que está instalada en la plaza de María Pita. También bares y casas se preparan para ver el encuentro entre multitudes.

Por si hay celebración, la fuente de Cuatro Caminos, lugar habitual de celebración del deportivismo, fue vallada en el mediodía de este domingo por el ayuntamiento de A Coruña. La intención es que nadie se suba a ella y se produzca algún tipo de desperfecto o incidencia.

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Más allá de las celebraciones blanquiazules, este ya fue el lugar elegido en 2010 para festejar la primera estrella de la Roja ganada ante Paises Bajos en Sudáfrica.