Un libro ilustrado sobre la Ciudad Vieja de A Coruña: "Sigue conservando el alma coruñesa"

Jorge Blanco Cortés ha dibujado toda su vida y su devoción por A Coruña ya quedó patente en la publicación que recogió sus estampas sobre los comercios tradicionales de la ciudad que publicó la Federación Unión de Comercios Coruñesa. En las últimas semanas centró su atención en la Ciudad Vieja, un lugar por el que siente un cariño especial porque su padre nació en la plaza de Azcárraga y su bisabuelo fue el jardinero de San Carlos, a lo que se une que él mismo estudió en los Dominicos y durante su infancia atravesaba el barrio a diario.

"No hay un día a la semana que no me pase por allí, a dibujarla, a pasear o a ver curiosidades", comenta sobre su pasión por esta parte de A Coruña. "Tengo una libreta apaisada y se me ocurrió comenzar a hacer dibujos de la Ciudad Vieja y además, con una referencia manuscrita de cada dibujo", explica.

Cuando ya tenía terminado este trabajo, se lo mostró al librero Manuel Arenas, aunque sin intención de que se publicara. "En el momento ya me dijo que quería publicarlo, porque su padre, Fernando, nació en la calle Damas y su primer negocio, la librería Cervantes, estaba en los soportales de la plaza de María Pita", detalla el autor del libro que ya se encuentra a la venta en la librería Arenas con el título de La Ciudad Vieja: alma coruñesa.

Los beneficios obtenidos con la publicación se destinarán a la Cocina Económica, entidad a la que Blanco también entrega la recaudación obtenida con las caricaturas y dibujos que vende en cada edición del Mercado das Nubes que se celebra en San Agustín de forma trimestral.

Un homenaje al barrio

"El libro no es ni una guía turística ni es un libro histórico", aclara Blanco, que define la publicación como un "libro ilustrado de homenaje a la Ciudad Vieja" en el que se recogen dibujados por su mano los monumentos más representativos del barrio, así como "otros edificios que la gente no conoce o o no se fija en ellos, pero que tiene historia".

Los dibujos van acompañados de un resumen de la historia de cada edificio o monumento, así como de las calles, cada una de las cuales tiene un nombre que refleja quienes eran sus moradores, como Cortaduría, Sinagoga o Damas. El libro incluye además a "personajes de ayer y de hoy de la Ciudad Vieja", indica Blanco, entre los que del primer grupo figuran María Pita, Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro, mientras que del segundo se encuentran Amancio Ortega, el exalcalde Francisco Vázquez, Salvador Peña y el propietario de la jamonería La Leonesa, Bernardo García.

"La Ciudad Vieja sigue conservando el alma coruñesa, ya lo dice el título del libro", opina Blanco, quien admite que "evidentemente necesita más atención", pero que advierte de que "la Ciudad Vieja seguirá siendo la Ciudad Vieja".