Los pisos turísticos pierden peso en A Coruña: las pernoctaciones bajan un 15% en 2025 y son menos de la cuarta parte del total de noches contratadas

La expasión de las viviendas turísticas se frenó el año pasado en A Coruña. Estos alojamientos acumularon 315.106 pernoctaciones durante 2025, 56.522 menos que en el ejercicio anterior, lo que supone una caída del 15.2%, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El descenso rompe una evolución de fuerte crecimiento y deja a los pisos turísticos suponiendo el 22,3% de todas las noches contratadas en la ciudad. Es decir, menos de la cuarta parte y casi tres puntos menos que un año antes.

El retroceso se concentró especialmente en esta modalidad de alojamiento. Los hoteles y pensiones sumaron 1.098.238 pernoctaciones, apenas un 1,1% menos que en 2024, y continuaron acaparando cerca del 78% de la actividad total. Al añadir las noches registradas en las viviendas turísticas, A Coruña cerró el ejercicio de 2025 con 1.481.344 pernoctaciones, un 4.6% menos que en las 1.481.55 alcanzadas en 2024.

La caída no devuelve a la ciudad a la situación anterior al auge de este tipo de alojamiento que han generado controversia. En 2018, las viviendas turísticas suponían unas 117.000 noches al año y eran solo el 11% del total, pero en 2024 marcaron su máximo con 371.628 pernoctaciones. Es decir, en seis años su volumen casi se triplicó y su peso en el conjunto de la actividad se duplicó, aunque el último ejercicio apunta a un cambio de tendencia.

Un modelo más hotelero que Vigo

Las cifras reflejan dos modelos diferentes entre las principales ciudades gallegas. A Coruña registró más pernoctaciones hoteleras que Vigo en 2025, 1,09 millones frente a 902.000, pero la ciudad olívica superó el cómputo total gracias al empuje de las viviendas turísticas.

Los pisos y apartamentos de corta estancia generaron en Vigo 604.637 noches, casi el doble que A Coruña y con un crecimiento de 44.5000 respecto a 2024. En Vigo, este tipo de alojamiento ya supone un 40,1% de todas las pernoctaciones de la ciudad.

Santiago también está por delante de A Coruña en viviendas turísticas. La capital gallega tuvo 396.215 pernoctaciones de este tipo, 81.109 más que A Coruña, aunque también experimento un descenso de cerca del 7% respecto a 2024. De las grandes ciudades, solo Vigo creció en este tipo de alojamientos.

La ordenanza cambia el escenario

La evolución de las viviendas turísticas en A Coruña coincide con la entrada en vigor de la regulación municipal aprobada en junio de 2025. La norma, que salió adelante con el apoyo de PSOE y BNG, nació con el objetivo de frenar la proliferación de las viviendas de uso turístico (VUT).

La regulación obliga a estos alojamientos a disponer de un título habilitante municipal y a presentar, antes de iniciar su actividad, un justificante que acredite su inscripción en el registro estatal. En caso contrario, «la comunicación previa de la actividad quedará declarada ineficaz».

La normativa también introdujo restricciones sobre su ubicación. Con carácter general, las VUT solo pueden instalarse en edificios de uso exclusivo, en bajos o en primeras plantas, siempre que no estén situadas sobre una vivienda.

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Los pisos turísticos anunciados en internet en A Coruña han caído un 56% en dos años tras la aprobación de la ordenanza. Las plataformas ofrecía en el mes de junio 445 viviendas de uso turístico, frente a las 736 de hace un año y las 1.023 de 2024. El registro acumulativo de la Xunta, que apenas recoge bajas, contabiliza todavía 1.316 pisos y 6.481 plazas.