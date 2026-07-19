Siete detenidos y 14 investigados por extorsionar a usuarios de páginas de contactos con conexiones en A Coruña

La Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a siete personas y ha investigado a otras 14 que integraban un grupo criminal que se dedicaba a extorsionar a usuarios de páginas web de contactos de la provincia, a los que amenazaba con difundir sus datos o mandar sicarios a sus casas si no pagaban.

Según ha informado este domingo la Guardia Civil en un comunicado, la investigación se inició tras la presentación de varias denuncias en distintas localidades de la provincia de Ciudad Real, en las que los autores de la 'sextorsión' captaban a sus víctimas mediante anuncios falsos de servicios sexuales publicados en páginas web de contactos.

Una vez que las víctimas establecían comunicación a través de aplicaciones de mensajería instantánea, los miembros del grupo obtenían datos personales como el nombre, el número de teléfono o el lugar de residencia.

Con esa información, los extorsionados recibían posteriormente llamadas telefónicas en las que se les exigía dinero bajo amenazas de difundir su actividad en las páginas de contactos o de enviar sicarios a sus domicilios para causarles daños tanto a ellos como a sus familiares.

La intimidación ejercida por el grupo provocó que numerosas víctimas accedieran a realizar los pagos exigidos, lo que permitió a la organización recaudar más de 126.000 euros en la provincia de Ciudad Real.

Diferentes funciones y "mulas económicas"

La investigación ha puesto de manifiesto que el grupo criminal estaba organizado de forma que sus integrantes tenían diferentes funciones.

Un primer núcleo se encargaba de publicar los anuncios falsos en internet, ganarse la confianza de las víctimas y recopilar sus datos personales mediante técnicas de ingeniería social, y posteriormente, otros integrantes asumían la fase de extorsión, contactando telefónicamente con los afectados para exigirles dinero bajo amenazas.

El dinero obtenido era retirado en efectivo en cajeros automáticos de distintas localidades de las provincias de Barcelona, Tarragona, Girona, Almería, Madrid, A Coruña y Ciudad Real.

Para ello, la organización utilizaba las denominadas 'mulas económicas', encargadas de extraer el efectivo y participar en el blanqueo de los fondos.

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Algunos de los detenidos e investigados cuentan con numerosos antecedentes policiales y judiciales por hechos similares y el mismo modo de actuar, ha indicado la Guardia Civil, que sigue investigando los hechos y no descarta que haya más detenciones.