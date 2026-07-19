Siete planes que hacer este domingo 19 de julio en A Coruña

Feáns despide sus fiestas con música

Feáns despide tres días de fiesta en honor a la Virgen del Carmen con la música de Aturuxo, la charanga Sorcha, la orquesta Sorcha y el DJ Javito.

Feáns

The Muppets y mercado de artesanía en Peruleiro

Peruleiro y Os Mariñeiros cierran sus festejos con una sesión vermú de Gremlins Pop Rock, la Nova Troula Coruñesa, The Muppets y un mercado de artesanía.

Peruleiro-Os Mariñeiros

Xantar popular y Pan sen Fron en Os Castros

El barrio de Os Castros pone fin a tres días de fiestas con un Xantar popular a partir de las 13.00 h y la actuación de Pan Sen Fron a las cuatro de la tarde.

Parque de San Diego

‘Mamma mía’ en el Palacio de la Ópera

17.00 horas | Nueva sesión de comedia musical basada en los grandes éxitos de ABBA, con representaciones hasta el domingo 26 de julio.

Palacio de la Ópera

Retrospectiva de la obra de Paolo Roversi

La Fundación MOP expone la obra de Paolo Roversi. La muestra incluye obras icónicas del artista e imágenes inéditas hasta la fecha.

Fundación MOP

Un paseo por La Habana de Luis Gabú

De 10.00 a 14.00 horas | El Museo de Belas Artes expone Habana Mater 2003-2023, una selección de 50 fotografías de la capital cubana de Luis Gabú.

Museo de Belas Artes

La final del Mundial, en pantalla grande

21.00 horas | El España - Argentina de la final del Mundial de Fútbol puede verse de muchas maneras, aunque en A Coruña en la plaza de María Pita o en otros concellos del área puede verse en pantalla gigante.

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Plaza de María Pita y más localizaciones