Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
A la cola de la ITVReactivan mil pisos en MoasFicha AubameyangEl rincón más inglésFiestas en las comarcas en directoFiestas de María Pita en directo
instagramlinkedin

Agenda de ocio

Siete planes que hacer este domingo 19 de julio en A Coruña

Las fiestas por el Carmen o la final del Mundial son algunos de los planes

Romaría de Os Castros este viernes

Romaría de Os Castros este viernes / Gus de la Paz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Feáns despide sus fiestas con música

Feáns despide tres días de fiesta en honor a la Virgen del Carmen con la música de Aturuxo, la charanga Sorcha, la orquesta Sorcha y el DJ Javito.

Feáns

The Muppets y mercado de artesanía en Peruleiro

Peruleiro y Os Mariñeiros cierran sus festejos con una sesión vermú de Gremlins Pop Rock, la Nova Troula Coruñesa, The Muppets y un mercado de artesanía.

Peruleiro-Os Mariñeiros

Xantar popular y Pan sen Fron en Os Castros

El barrio de Os Castros pone fin a tres días de fiestas con un Xantar popular a partir de las 13.00 h y la actuación de Pan Sen Fron a las cuatro de la tarde.

Parque de San Diego

‘Mamma mía’ en el Palacio de la Ópera

17.00 horas | Nueva sesión de comedia musical basada en los grandes éxitos de ABBA, con representaciones hasta el domingo 26 de julio.

Palacio de la Ópera

Retrospectiva de la obra de Paolo Roversi

La Fundación MOP expone la obra de Paolo Roversi. La muestra incluye obras icónicas del artista e imágenes inéditas hasta la fecha.

Fundación MOP

Un paseo por La Habana de Luis Gabú

De 10.00 a 14.00 horas | El Museo de Belas Artes expone Habana Mater 2003-2023, una selección de 50 fotografías de la capital cubana de Luis Gabú.

Museo de Belas Artes

La final del Mundial, en pantalla grande

21.00 horas | El España - Argentina de la final del Mundial de Fútbol puede verse de muchas maneras, aunque en A Coruña en la plaza de María Pita o en otros concellos del área puede verse en pantalla gigante.

Noticias relacionadas

Plaza de María Pita y más localizaciones

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
  2. El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
  3. El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
  4. Una filial de Monbus, única aspirante a gestionar la estación de buses de A Coruña
  5. El nuevo 'takeaway' italiano de A Coruña que triunfa con sus pizzas artesanas: 'Aquí no tenemos congelador
  6. El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración
  7. La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera
  8. Aterriza en A Coruña una nueva hamburguesería que huye de los ultraprocesados: 'Lo hacemos todo desde cero

Siete planes que hacer este domingo 19 de julio en A Coruña

Siete planes que hacer este domingo 19 de julio en A Coruña

Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña

Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña

A Coruña vive un domingo caluroso pero nublado

A Coruña vive un domingo caluroso pero nublado

La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: "Aquí dentro parece que estás en un submarino"

Los pisos turísticos pierden peso en A Coruña: las pernoctaciones bajan un 15% en 2025 y son menos de la cuarta parte del total de noches contratadas

Los pisos turísticos pierden peso en A Coruña: las pernoctaciones bajan un 15% en 2025 y son menos de la cuarta parte del total de noches contratadas

Un libro ilustrado sobre la Ciudad Vieja de A Coruña: "Sigue conservando el alma coruñesa"

Los jubilados impulsan el voluntariado en A Coruña: "Poder echar una mano también les beneficia a ellos, sobre todo psicológicamente"

Los jubilados impulsan el voluntariado en A Coruña: "Poder echar una mano también les beneficia a ellos, sobre todo psicológicamente"

Elisa González (70 años), una de las muchas voluntarias jubiladas de las organizaciones de A Coruña: «Tenía ganas y me pareció la oportunidad perfecta para ayudar»

Tracking Pixel Contents