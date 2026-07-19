Agenda de ocio
Siete planes que hacer este domingo 19 de julio en A Coruña
Las fiestas por el Carmen o la final del Mundial son algunos de los planes
Feáns despide sus fiestas con música
Feáns despide tres días de fiesta en honor a la Virgen del Carmen con la música de Aturuxo, la charanga Sorcha, la orquesta Sorcha y el DJ Javito.
Feáns
The Muppets y mercado de artesanía en Peruleiro
Peruleiro y Os Mariñeiros cierran sus festejos con una sesión vermú de Gremlins Pop Rock, la Nova Troula Coruñesa, The Muppets y un mercado de artesanía.
Peruleiro-Os Mariñeiros
Xantar popular y Pan sen Fron en Os Castros
El barrio de Os Castros pone fin a tres días de fiestas con un Xantar popular a partir de las 13.00 h y la actuación de Pan Sen Fron a las cuatro de la tarde.
Parque de San Diego
‘Mamma mía’ en el Palacio de la Ópera
17.00 horas | Nueva sesión de comedia musical basada en los grandes éxitos de ABBA, con representaciones hasta el domingo 26 de julio.
Palacio de la Ópera
Retrospectiva de la obra de Paolo Roversi
La Fundación MOP expone la obra de Paolo Roversi. La muestra incluye obras icónicas del artista e imágenes inéditas hasta la fecha.
Fundación MOP
Un paseo por La Habana de Luis Gabú
De 10.00 a 14.00 horas | El Museo de Belas Artes expone Habana Mater 2003-2023, una selección de 50 fotografías de la capital cubana de Luis Gabú.
Museo de Belas Artes
La final del Mundial, en pantalla grande
21.00 horas | El España - Argentina de la final del Mundial de Fútbol puede verse de muchas maneras, aunque en A Coruña en la plaza de María Pita o en otros concellos del área puede verse en pantalla gigante.
Plaza de María Pita y más localizaciones
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