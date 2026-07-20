Chero Celemín regresa al gobierno de A Coruña para encargarse de Infraestructuras: "Primero voy a jurar fidelidad absoluta a la selección de fútbol de España"

Chero Celemín se incorpora oficialmente al gobierno de A Coruña después de tomar posesión del cargo en un pleno municipal "corto pero intenso", en palabras de la alcaldesa, Inés Rey. El nuevo concejal del PSOE, que ocupaba el siguiente puesto en la candidatura socialista en las elecciones de 2023, asume el control sobre el área de Infraestructuras tras la salida de Noemí Díaz a finales del pasado junio por "motivos persoais". El área de Movilidad, hasta ahora en la misma cartera, pasa definitivamente al mando de Monste Paz, edil de Seguridad Ciudadana e Interior.

"Primero, voy a jurar fidelidad absoluta a la selección de fútbol de España", bromeó Celemín frente al atril antes de cumplir como marcan los cánones del salón y prometer lealtad a la Corona, la Constitución y el Concello. "Unha honra velo de novo nese escano. Quero compartir con vostede retos. Quedan moitos a futuro e facelo sempre con optimismo, con ese buen rollo , que sempre transmite o señor Celemín", comentó la alcaldesa antes de ceder la palabra al nuevo concejal "sen romper o micro nin o escano".

"Estoy encantado de verlo. Señor Jorquera, ya ha visto que he tardado en volver a este Concello que Miguel Ángel en pintar la Capilla Sixtina. Agradezco al BNG sus deseos y, por supuesto, al señor Lorenzo. Muchísimas gracias por sus amables palabras; me encanta tenerles en frente. Que los debates sean como siempre deben ser, oponiendo ideas y con un punto de vista con respeto, con cordialidad. En este Ayuntamiento siempre se ha conseguido. Muchas gracias por la acogida de todos ustedes", declaró el propio Ceremín en la ronda de réplicas.

Al terminar la toma de posesión, los distintos portavoces municipales pudieron dirigirse directamente al nuevo concejal, ya incorporado en su escaño. "Que teñas moitos acertos neste tempo ata maio de 2027 e eses acertos sexan para a cidadanía", fueron los deseos de Avia Veira, del BNG.

"Bienvenido, es un pleno emocionante, como decía la alcaldesa. Es bonito el momento de reencontrarse con una persona como usted, con la cual tengo una relación extraordinaria. Siempre ha aportado mucho y positivo a estos plenos. Le deseo los mayores éxitos. Espero que a partir de ahora volvamos a tener esos encuentros a las siete de la mañana, que siempre nos veíamos, porque somos madrugadores. Siempre se paraba a saludarme con una sonrisa y espero que no cambie ese positivismo con el que nos trata a todos", expresó portavoz del grupo Popular en el Concello, Miguel Lorenzo.

Desde el PSOE municipal, José Manuel Lage afirmó que contar con Celemín "vai ser de moito proveito". "É un pracer volver a coincidir contigo. Os teus éxitos van ser os da alcaldesa e os do resto da cidade. No balance humano, tivemos unha moi boa experiencia e acrecenteráse nesta. É un luxo contar cun compañeiro como Chelo Ceremín", resolvió Lage.