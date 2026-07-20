A Coruña y el taxi avanzan en un proyecto para concentrar la movilidad metropolitana

Parar un taxi y que cualquier vehículo disponible pueda recoger al pasajero, aunque pertenezca a otro municipio del área metropolitana, es la idea sobre la que ya trabajan el Concello de A Coruña y el sector del taxi. Tras el acuerdo entre la Xunta y el Ayuntamiento coruñés para llevarlo a cabo, taxistas y Gobierno local dieron este lunes el primer paso para hacerlo posible con una reunión en la que coincidieron en la necesidad de crear una Área de Prestación Conjunta que mejore el servicio y facilite la movilidad entre los concellos del entorno.

El Concello de A Coruña y las dos asociaciones que representan al sector del taxi en la ciudad, RadioTaxi y TeleTaxi, han iniciado los trabajos para impulsar la creación del proyecto que permita mejorar la movilidad entre A Coruña y los municipios del área metropolitana. La primera reunión, celebrada este lunes, concluyó con un clima de entendimiento entre las partes, aunque tanto el Gobierno local como los representantes del sector coinciden en que el proyecto se encuentra todavía en una fase muy inicial.

El portavoz del Gobierno municipal y concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage, y la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montse Paz, mantuvieron un encuentro con el presidente de RadioTaxi, Antonio Vázquez Ramos, y el presidente de TeleTaxi, Ricardo Villamisar. Según trasladó el Concello, existe una "total sintonía" para avanzar en una regulación consensuada que permita mejorar el servicio público del taxi y, al mismo tiempo, las condiciones de trabajo de los profesionales.

El objetivo es elaborar una ordenanza supramunicipal, consensuada con el sector y con los concellos del área metropolitana, que regule el funcionamiento de esta área de prestación conjunta. Lage defendió que la movilidad "desborda los límites municipales" y apostó por alcanzar un acuerdo con municipios como Oleiros, Arteixo, Cambre y Culleredo para sacar adelante la iniciativa. Además, recordó que los ayuntamientos implicados dispondrán de un plazo de tres meses para pronunciarse sobre la propuesta.

Ricardo Villamisar, presidente de Tele-Taxi en A Coruña / Carlos Pardellas

Desde RadioTaxi valoran este primer encuentro. Su presidente, Antonio Vázquez, asegura que se han dado "los primeros pasos" para construir una ordenanza en la que todos puedan realizar aportaciones. "Lo más importante es pensar en el usuario", explica. Como ejemplo, señala que un taxi que acabe de dejar a un viajero en un municipio vecino debería poder recoger legalmente a otra persona que solicite un servicio sin que existan las limitaciones actuales. "Al final el ciudadano no distingue si el taxi es de A Coruña, Cambre u Oleiros; lo que quiere es que le presten el servicio", afirma.

Vázquez insiste en que todavía serán necesarias nuevas reuniones para trasladar todas las propuestas al borrador de la futura normativa, que posteriormente deberá ser aprobada por los distintos ayuntamientos y validada por la Xunta de Galicia. "Todo tiene que quedar bien regulado para saber qué se puede hacer y qué no", añade.

En una línea similar se expresa el presidente de TeleTaxi, Ricardo Villamisar, quien considera que la reunión ha supuesto "un primer punto de encuentro" entre el Gobierno municipal y el colectivo. "Todo lo que sea mejorar el servicio del taxi estamos a favor, pero hay que ver cómo termina", señala. Villamisar explica que ahora esperan recibir un primer borrador para poder presentar sus aportaciones y recalca que la futura regulación deberá garantizar que "ningún municipio ni ningún colectivo de taxistas salga perjudicado". "Tiene que haber colaboración entre todos, pero cada concello debe seguir cubriendo sus propias paradas. Se trata de mejorar la movilidad sin que nadie pierda", sostiene.

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Las dos asociaciones coinciden en que el proyecto puede ser positivo si se desarrolla mediante el diálogo entre administraciones y el sector. Por el momento, todas las partes lo consideran "una primera toma de contacto" que servirá para seguir perfilando una propuesta común antes de redactar la futura ordenanza.