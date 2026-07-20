Despistes y faltas de precaución, principales causas de accidentes de tráfico en A Coruña: bicicletas y autobuses empatan en siniestros

Las causas más frecuentes de accidentes en A Coruña se debieron a faltas de atención, despistes y maniobras sin precaución, según desgrana la memoria de la Policía Local sobre siniestralidad en 2025. En total, los agentes municipales pudieron asignar causa a 256 accidentes. Todos los motivos señalados bajan respecto a 2024, salvo en el caso de la desobediencia a señales de tráfico. Sobre los tipos de vehículos implicados en los accidentes, el turismo se impone al resto con contundencia y registra un repunte en comparación al año pasado, pero destaca la bicicleta. Este medio de transporte empata con el autobús en cuanto a implicación en accidentes, con 28 siniestros. Estos datos acompañan al repunte de accidentes de tráfico, que pasan de 758 en 2024 a 849 en 2025, un 12% más. La lectura positiva es el aumento de la siniestralidad sin víctimas.

En el informe de la Policía Local del año pasado, la falta de atención estuvo detrás de los siniestros en 80 ocasiones, 50 menos que el año pasado; seguido del cambio de carril sin precaución y la falta de respeto al paso de peatones. No respetar las distancias entre vehículos empata con la desobediencia a las señales de tráfico, con 27 siniestros, una subida notable respecto a los cuatro accidentes en 2024 por este motivo. Cierran la tabla de causas más frecuentes de accidentes no respetar los semáforos, la falta de precaución al incorporarse a la circulación y los giros indebidos, o sin precaución.

Echando la vista atrás, todos los marcadores mejoran respecto a 2022, el primero con registro en la memoria de la Policía Local. Los accidentes por falta de atención supusieron ese año 220 siniestros, casi tres veces más que los 80 de 2025. Las faltas de precaución al incorporarse se han reducido en cinco veces, al pasar de 74 a 12 accidentes. Algo similar ocurre con la desobediencia a las señales de tráfico, que en 2022 supusieron 110 accidentes, lejos de los 27 del año pasado.

Sobre la concentración de accidentes, la Policía Local de A Coruña asegura que la mayoría de siniestros se concentran en las primeras horas de la mañana y en días laborables. Las zonas con un mayor índice de siniestralidad se encuentran en la ronda de Outeiro, la ronda de Nelle y la avenida Alfonso Molina.

Turismo y motocicleta, más accidentados

La memoria de la Policía Local detalla las clases de vehículos implicados en accidentes en 2025, que lideran los turismos con 1.153 implicados de los 1.553 vehículos en general. Esta cifra repunta respecto al año anterior, con 853 siniestros, y marca además el segundo mayor registro de la lista, solo por detrás de 2023. Lejos de esto, las motocicletas se saldan como el segundo vehículo más implicado y roza también el máximo histórico, con 94 siniestros. Las furgonetas y los camiones son los otros medios de transporte destacados. Los autobuses mantienen en una estabilidad respecto a los accidentes y continúan con 28, los mismos que las bicicletas, que casi triplican siniestralidad respecto al año anterior.

De manera residual también figuran los accidentes de maquinaria de obra, vehículos articulados, tracto-camiones o ciclomotores, que marcan su mínimo histórico con cinco siniestros y reduce en cinco veces su máxima de 2022, con 27. Destaca el caso de los todoterrenos, un tipo de vehículo que el año pasado no había sufrido ningún accidente y, según la memoria de la Policía Local, estuvo implicado en 16 en 2025.