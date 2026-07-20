Un estudiante de A Coruña entre los premiados con la beca de posgrado de la Caixa para estudiar en el extranjero: "Todos los candidatos tienen un nivel espectacular"

"Apliqué a la beca sabiendo que es muy competiva, que tiene un nivel impresionante y que iba a ser difícil conseguirla", confiesa el alumno de A Coruña, Eloy Vázquez, que consiguió entrar en un máster de Ingeniería Deportiva en la Universidad de Sheffield Hallam, en Reino Unido, gracias a la beca de posgrado en el extranjero de la Fundación la Caixa. La entidad reconoce la excelencia académica y ofrece 100 plazas para que estudiantes de España y Portugal cuenten con la oportunidad de realizar sus estudios de posgrado en el extranjero. "Todos los candidatos a los que se les concede la ayuda tienen un nivel espectacular, tuve mucha suerte", comenta.

"No tenía ningún tipo de esperanza"

"Cuando fui a Países Bajos, desconocía el tema de las becas, sin embargo, al hablar con compañeros españoles e internacionales acabé descubriendo e investigando sobre ayudas como las que ofrece la Fundación Barrié de La Maza y la Fundación la Caixa", detalla Vázquez, que no se "esperaba para nada conseguir la oportunidad" y no tenía "ningún tipo de esperanza". "La beca cubre los gastos de la matrícula, además de que nos proporciona una dotación inicial equivalente a una mensualidad y luego dotaciones mensuales dependiendo del país de destino", explica.

Para acceder a las ayudas hay tres vías posibles: hacer un máster, un doctorado o una estancia de investigación a un laboratorio, y en función del camino escogido hay unos requerimientos u otros. En cuanto al máster, al ser una etapa más formativa, tiene mucho peso en la elección de los candidatos la motivación y la determinación personal, junto con el proyecto de investigación que se debe presentar.

El comité seleccionador está formado por investigadores españoles y portugueses y se divide en varias mesas donde se encuentran con los estudiantes después de la fase de presentación de los trabajos y de una carta de motivación. "Me llevó mucho tiempo entregar la parte documental, porque quería que fuese atractivo y que plasmase de la mejor manera posible mi dedicación y ganas", comenta el coruñés. La entrevista, posterior a la entrega de los proyectos, consta primero de dos minutos iniciales en los que los alumnos se presentan, luego se hacen preguntas sobre el proyecto y finalmente una parte sobre intereses personales.

Vázquez estudió ingeniería mecánica en la Universidade da Coruña, en el campus de Ferrol, y luego marchó a Países Bajos donde realizó un máster de la misma rama con especialidad en biomecánica. "Descubrí el tema de Ingeniería Deportiva y decidí cursar el máster especializado de un año en Reino Unido, por lo que conté con la ayuda de La Caixa para financiar el máster", comenta el joven.

El estudiante eligió esta universidad inglesa por ser una de las precursoras en el nicho de la Ingeniería del Deporte, que consiste en aplicar principios tecnológicos y científicos al diseño de equipamiento deportivo y al análisis y optimización del rendimiento físico. "Tamién descubrí que sus estudiantes conseguían trabajar con grandes marcas, además de que contaban con un grupo de investigación muy potente con proyectos reconocidos como el desarrollo de la raqueta del tenista Carlos Alcaraz", destaca el alumno.

"La beca permite dedicarte al máximo a tu pasión"

"Al ir pasando por varias etapas en la selección de la beca, fue una felicidad progresiva", relata Vázquez, que apreció bastante que "viesen valioso el proyecto, a pesar de que era el segundo máster". El estudiante reconoce que no tuvo las expectativas muy altas con el curso porque "ningún posgrado es igual a otro", sin embargo, confiesa que "está aprendiendo mucho y conociendo a gente muy guay". Además, según explica, la beca de la Caixa "brinda una ayuda importantísima, ya que te puedes dedicar al máximo en tu pasión sin preocuparte por rentas o gastos".

Vázquez confiesa que la clave de alcanzar la excelencia académica que reconoce la beca es "disfrutar del proceso y de lo que haces". "No hay nada más importante que estar motivado con aprender y descubrir. Yo siempre me he mantenido con ganas de enfrentarme a nuevos retos y tal vez sea eso lo que me ayudó a estar rodeado de gente buena haciendo lo que más me gusta", relata.

Para el alumno, el futuro laboral y formativo todavía es incierto, aunque no le agobia, ya que todavía está "empezando a buscar oportunidades". "Lo que tengo muy claro es que quiero volver a España en algún momento, aunque al ser la Ingeniería del Deporte un campo tan nicho, en nuestro país no hay tantas oportunidades en la industria", admite Vázquez, que no descarta pasar un par de años en el extranjero para coger experiencia y luego volver. "Ojalá poder traer en un futuro a España este campo tan desconocido", confiesa.