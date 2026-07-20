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Herido leve un motorista en un accidente esta madrugada en A Coruña

El conductor se cayó tras perder el control de la moto

Vehículo de la Policía Local de A Coruña.

Vehículo de la Policía Local de A Coruña. / LOC

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RAC

Un motorista ha resultado herido leve en un accidente de tráfico registrado en la madrugada de este lunes en A Coruña. La Policía Local indica que en el siniestro únicamente estuvo implicado el conductor de la moto, que sufrió una caída tras perder el control del vehículo cuando circulaba por la calle Curros Enríquez. Una ambulancia del 061 lo trasladó con heridas leves al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Cortes de tráfico

El tramo de la avenida de Fisterra que discurre entre la ronda de Outeiro y la calle Tornos permanecerá cortado al tráfico en sentido entrada este lunes y martes desde las 08.30 y hasta las 18.30 horas con motivo de las obras que se realizan en la zona.

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También en el mismo horario, este lunes y martes se cortará la circulación debido al montaje de un andamio en Comandante Fontanes, según explica la sala del 092.

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