Marineda City será el punto de recogida de pulseras oficial del Morriña Fest
El festival se celebrará en el puerto de A Coruña el próximo fin de semana, con artistas como Mike Towers, Juanes y Belén Aguilera
El Morriña Fest elige a Marineda City como punto oficial de recogida de pulseras para acceder al festival que se celebrará en el puerto de A Coruña el próximo fin de semana, con artistas en cartel como Mike Towers, Juanes, Belén Aguilera, Manuel Turizo y Young Miko.
Quienes hayan comprado su entrada de forma anticipada podrán recoger su pulsera en el centro comercial el miércoles 22 y jueves 23 entre las 12.00 horas y las 21.00 horas. Tendrán que dirigirse a la planta 1, pasado Zara y junto a la Deportienda y Sprinter. Los 200 primeros clientes en llegar podrán llevarse una bolsa exclusiva del Morriña Fest, que también se podrá conseguir en el recinto de los conciertos.
Además, la tienda Cero de Costa de Marineda ofrecerá un descuento del 10% en la colección exclusiva MorriñaxCero de Costa solo por presentar la pulsera del festival, mientras que el propio centro comercial sorteará entre sus seguidores de TikTok seis abonos dobles generales para acudir al festival.
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