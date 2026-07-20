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Agenda de hoy: ¿qué hacer este lunes 20 de julio?

Te proponemos dos planes de ocio y cultura

Imagen de la exposición 'Luces en la oscuridad. Del eclipse a las maravillas del universo' en Afundación.

Imagen de la exposición 'Luces en la oscuridad. Del eclipse a las maravillas del universo' en Afundación. / LOC

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Presentación del libro de un autor de leyenda

El Automóvil Club de Galicia y Publicaciones Arenas presentan una nueva edición del libro El hombre que compró un automóvil de Wenceslao Fernández Flórez.

20.00 horas. Librería Arenas (Cantón Pequeño, 26).

Exposición sobre el eclipse solar

Nueva oportunidad de ver Luces en la oscuridad. Del eclipse a las maravillas del universo, una exposición de 23 imágenes de astrofotógrafos.

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Desde las 12.00 horas. Afundación (Cantón Grande, 8).

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Agenda de hoy: ¿qué hacer este lunes 20 de julio?

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