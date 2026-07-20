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A Coruña comienza los preparativos de la 30ª edición de su feria medieval

La ciudad ya empieza a organizar su famosa Feira das Marabillas, con una edición marcada por los 30 años de la festividad y que comienza el miércoles 22 de julio con actuaciones musicales, oferta gastronómica variada y productos artesanales

Decoración de la feria medieval en la Ciudad Vieja.

Decoración de la feria medieval en la Ciudad Vieja. / Casteleiro

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RAC

A Coruña

En la Ciudad Vieja, los coruñeses pueden encontrarse ya con los primeros elementos que decorarán, entre el miércoles 22 y el domingo 26 de julio, la 30 edición de la Feira das Marabillas, la celebración en la que la ciudad vuelve al medievo con música, danza, comida, productos artesanos y actividades para todos los públicos. Este será un año más en el que, la famosa feria medieval de A Coruña, que en pasadas entregas ha conseguido reunir a muchos asistentes, decorará las calles de la ciudad durante cinco días de festejos.

La cita comienza el miércoles 22 con una bienvenida a modo de pasarrúas de gran formato a las 12.30 horas, en la que todas las compañías musicales actuarán desde la plaza de Azcárraga hasta María Pita. Durante las jornadas festivas, se podrá disfrutar de actuaciones musicales y teatrales casi cada 15 minutos, con espectáculos típicos de la celebración como la danza del vientre a cargo de la artista Nazareth o la representación de los leprosos de manos del grupo Grus Grus. Estas actuaciones durarán hasta cerca de las 23.00 horas cada día e inundarán las calles de la casco histórico, con puntos destacados como las plazas de Azcárraga, Bárbaras, María Pita y Constitución.

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En los cinco días de celebración, también se organizarán talleres y actividades para niños, además de animaciones, conciertos y propuestas de teatro y danza con artistas locales y nacionales. Los coruñeses también podrán gozar de puestos que los transportarán al medievo y que ofrecerán desde productos de artesanía como joyas y cuero, hasta una oferta gastronómica que contará con comidas como pulpo á feira, empanadas y vinos de la tierra.

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