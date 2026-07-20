A Coruña comienza los preparativos de la 30ª edición de su feria medieval

En la Ciudad Vieja, los coruñeses pueden encontrarse ya con los primeros elementos que decorarán, entre el miércoles 22 y el domingo 26 de julio, la 30 edición de la Feira das Marabillas, la celebración en la que la ciudad vuelve al medievo con música, danza, comida, productos artesanos y actividades para todos los públicos. Este será un año más en el que, la famosa feria medieval de A Coruña, que en pasadas entregas ha conseguido reunir a muchos asistentes, decorará las calles de la ciudad durante cinco días de festejos.

La cita comienza el miércoles 22 con una bienvenida a modo de pasarrúas de gran formato a las 12.30 horas, en la que todas las compañías musicales actuarán desde la plaza de Azcárraga hasta María Pita. Durante las jornadas festivas, se podrá disfrutar de actuaciones musicales y teatrales casi cada 15 minutos, con espectáculos típicos de la celebración como la danza del vientre a cargo de la artista Nazareth o la representación de los leprosos de manos del grupo Grus Grus. Estas actuaciones durarán hasta cerca de las 23.00 horas cada día e inundarán las calles de la casco histórico, con puntos destacados como las plazas de Azcárraga, Bárbaras, María Pita y Constitución.

En los cinco días de celebración, también se organizarán talleres y actividades para niños, además de animaciones, conciertos y propuestas de teatro y danza con artistas locales y nacionales. Los coruñeses también podrán gozar de puestos que los transportarán al medievo y que ofrecerán desde productos de artesanía como joyas y cuero, hasta una oferta gastronómica que contará con comidas como pulpo á feira, empanadas y vinos de la tierra.