La bailarina de A Coruña que dejó las oposiciones por la Panorama: "Son 33 días sin parar en agosto, al final siempre te duele algo"

Cada noche, Tania Zapata se pasa una hora maquillándose y preparando su peinado. Se pone con esmero el brillante traje que cuelga de la percha, calienta la musculatura y sale ante miles de personas bajo el relampagueante juego de luces de la que ya puede considerarse la mayor orquesta de España.

En el escenario de más de 60 metros de longitud con el que la Panorama cruza el país, le esperan tres horas continuas de cardio. Allí arriba, sus compañeros de baile, cantantes y músicos se transforman en puro combustible retransmitido en directo en enormes pantallas LED, donde se reflejan dos meses de intensos ensayos, más de veinte coreografías y una exigencia que lleva el cuerpo al límite.

La orquesta Panorama, durante un concierto en Vilagarcía. / Iñaki Abella Diéguez

"Este trabajo es muy físico. Son 33 días sin parar en agosto y al final siempre te duele algo. Yo parezco una abuela. Me tomo como unos diez complementos al día entre magnesio, hierro, creatinina...", cuenta entre risas la coruñesa, con la voz aún dormida tras otra intensa madrugada de verbena.

Son ya cuatro años los que lleva formando parte de uno de los elementos más característicos del verano en Galicia, que recorre junto a todo un despliegue de tráileres y equipación técnica. También hacen gira por España, porque el periodo estival "es una locura" y, paradójicamente, también un sueño: si algo ha tenido claro esta coruñesa en su vida, eso es el baile.

La profesora de Monelos que anima la verbena gallega

Cuando Zapata recibió la primera llamada de una orquesta, estaba estudiando por tercera vez las oposiciones de Magisterio en su casa del barrio de Monelos. Era interina, pero la plaza fija se le resistía y los apuntes empezaban a mermar su paciencia.

Entre clase y clase, se las arreglaba para impartir alguna lección de danza o participar en videoclips. Precisamente en uno de ellos es donde la vio Olympus, la formación en la que estuvo durante seis meses hasta que la llamó la orquesta Panorama.

"Estaba en casa estudiando y no me lo pensé, cerré los apuntes y los metí en el trastero", recuerda la joven, que asegura que ahora su vida es "una aventura".

Tania Zapata bailando con la orquesta Panorama. / Noah Alirangues

Una existencia, reconoce, muy diferente a la que se tiene en un trabajo convencional. "Vivimos totalmente al revés del resto de la gente. Duermes de día, trabajas de noche... Se te hace complicado hacer gestiones. A veces tienes que ir al banco de reenganche, por ejemplo. Pero todos los días dormimos en una cama, aunque mucha gente crea que lo hacemos en el bus", dice.

Cuando está de gira por Galicia, vuelve cada noche a su hogar, que ha tenido que trasladar a Vilagarcía de Arousa por motivos logísticos. Confiesa que coge el tren siempre que puede para ir hasta A Coruña y ver a su familia, aunque siente que parte ya viaja con ella.

En la autocaravana, los integrantes de la mayor orquesta del país son "como hermanos" que comparten la cena y se quejan "del espacio que ocupa el otro". La bailarina coruñesa incluso tiene a su pareja consigo: un músico que entró al mismo tiempo que ella en la orquesta y por el que sintió un flechazo desde el primer día de ensayo.

De bailar en el salón de su casa a la televisión

Desde entonces, dice, ella le enseña a bailar y él música, un campo en el que también ha hecho sus incursiones. Todo empezó como suelen hacerlo las mejores creaciones artísticas: con "una mala etapa" y un papel, que acabó transformándose en un tema -Me voy- adquirido e interpretado por la artista María Kilate.

Este 24 de julio sacará otro tema -Por cómo eres conmigo-, esta vez cantado por ella misma y dedicado a su novio. "Mi intención era regalárselo por su cumpleaños y ya, pero la gente empezó a decir que tenía que publicarlo. Yo no tengo formación en canto, pero cuando me oyen en la orquesta dicen que afino. De hecho, entre bromas le dije a Lito si me dejaba cantar y ahora interpreto un tema con ellos", cuenta Zapata, que confiesa que siempre le ha costado "estarse quieta".

El jurado del programa de la TVG 'Bailamos', con Tania Zapata en el centro / Manuel Suárez/Alejandro Domínguez

Ni siquiera en los tres meses de descanso que la Panorama tiene de parón -de noviembre a enero-, abandona sus proyectos artísticos. Ya es un rostro conocido en el jurado del programa de la Televisión de Galicia (TVG) Bailamos, y está terminando de grabar la segunda temporada incluso dentro de una gira en la que, reconoce, acaba "cansadísima".

La coruñesa Tania Zapata, de niña, bailando en su casa. / Cedida

"Hay días que voy sin dormir, pero desde el primer momento me encantó. Siempre le decía a mi abuela que un día me vería en la televisión", dice con ilusión la joven, a la que su familia apodaba cariñosamente "Antoñita la fantástica" por "las películas que me montaba de pequeña en el salón".

Desafortunadamente, una de sus abuelas no llegó a ver su triunfo, pero sí lo hizo la otra, que sigue con ojos brillantes la carrera de su nieta sobre los escenarios. Ya la imagina en Hollywood, en los Goya o bajo los flashes de la alfombra roja. "Ella tiene fe en que yo seré actriz e iré a buscarla en limusina. Yo solo sé que todo lo que estoy haciendo lo soñaba".