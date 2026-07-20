Los trenes de A Coruña abren sus puertas a perros de hasta 40 kilos: "No veo ningún problema en convivir con ellos durante el viaje"

Las vacaciones, una visita a la familia o una simple escapada de fin de semana tenían, para muchos, un obstáculo difícil de salvar: ¿cómo viajar con mascota? A partir de ahora, esa escena empieza a cambiar con la llegada de una medida que permite desplazarse con perros de hasta 40 kilos en determinados trenes. Los usuarios reciben la medida con entusiasmo y las protectoras la consideran un gran paso adelante, aunque todos coinciden en señalar como punto débil el límite de solo dos perros grandes por tren.

La principal novedad, que empieza este martes, es que los perros de mayor tamaño podrán viajar junto a sus dueños en un espacio habilitado para ello. Para hacerlo deberán ir sujetos con una correa de no más de metro y medio, llevar bozal durante todo el trayecto y permanecer siempre en el suelo, junto al asiento de su propietario. El servicio tiene un coste adicional de 40 euros y está pensado para facilitar los desplazamientos de quienes hasta ahora no podían utilizar el tren por el tamaño de su mascota.

En la estación de trenes de A Coruña, donde muchos pasajeros conocían la noticia por primera vez, la reacción es mayoritariamente favorable. Manuel Bonome, usuario habitual del tren en los últimos meses, reconoce que no tiene perro, aunque le encantan los animales. "Por circunstancias no puedo tener uno. Un perro es como tener un hijo, necesita tiempo y dedicación", explica. Precisamente por eso considera que facilitar los desplazamientos con ellos era una medida necesaria. "Me parece genial. Hoy los perros están muchísimo mejor educados que hace años y pueden convivir perfectamente con las personas en espacios pequeños", afirma.

Julio Núñez en la estación de trenes de A Coruña / Casteleiro

Para Bonome, la sociedad ha cambiado y cada vez es más habitual que los animales "formen parte de la vida familiar", algo que compara con la evolución que experimentaron los hoteles cuando comenzaron a adaptar servicios para los niños. "Ahora pasa lo mismo con las mascotas. Me parece muy bien que se vaya avanzando en esa dirección", señala.

También Julio Núñez recibe la nueva medida con sorpresa. Aunque no tiene mascota, su pareja sí convivía con un perro y conoce de primera mano las dificultades que suponía desplazarse con él. "Me parece estupendo que puedan entrar. Hay mucha gente que quiere viajar con sus animales, irse de vacaciones con ellos o simplemente no tiene dónde dejarlos", asegura.

Dos plazas para mascotas

No obstante, la limitación de viajar dos perros grandes por tren, no le convence. "Me parece muy poco. Si llegan cinco o seis personas con perro, ¿a quién dejas fuera?", se pregunta. A su juicio, la solución pasaría por reservar un espacio más amplio. "Si fuera todo un vagón con perros tendría más sentido. Yo creo que hay mucha gente que va a querer viajar con su mascota", considera.

Magdalena Acho en la estación de trenes de A Coruña / Casteleiro

Una opinión similar comparte Magdalena Acho. Aunque tampoco tiene mascotas, considera que la presencia de perros en los trenes no le supone ningún inconveniente. "Mientras no molesten y los lleven como corresponde, a mí no me importa", explica. Para ella, el aumento de este tipo de viajes parece lógico: "Hoy en día hay muchísimas mascotas y es normal que la gente quiera llevárselas cuando viaja". Sobre el límite de dos perros por convoy reconoce que puede parecer escaso, aunque entiende que la organización del espacio también influye. "Son los que caben para poder ir bien, por mí está perfecto", resume.

Entre los viajeros más jóvenes también predomina esa normalidad. Francisco de Asís admite que incluso daba por hecho que ya era posible viajar con perros grandes. "Pensaba que si cumplían unas normas de seguridad podían ir sin problema", comenta. Cuando conoce los detalles de la medida, asegura verla con buenos ojos. "Mientras cumplan las normas y no molesten a nadie, no veo ningún inconveniente". Tampoco cree que compartir vagón con un perro vaya a cambiar su experiencia como pasajero. "No me molestaría de ninguna manera. No veo ningún problema en convivir con ellos durante el viaje", afirma.

Francisco de Asís, viajero habitual de tren / Casteleiro

Más adopciones de perros grandes

Quienes trabajan cada día con animales también interpretan este cambio como un paso importante. Desde la protectora coruñesa SOS Pelines, Raquel Nijo considera que la decisión responde a una necesidad que "llevaban tiempo reclamando" muchas familias. "Es un avance muy importante porque hasta ahora el límite de peso impedía viajar a muchísimas personas con sus perros. Ahora se abren muchas más posibilidades", explica.

Desde la asociación recuerdan que muchas personas dependen del tren porque no disponen de vehículo propio y que esta circunstancia condicionaba incluso el tipo de perro que podían adoptar. "Había gente que descartaba perros medianos o grandes porque luego no podía desplazarse con ellos. Que ahora se permita viajar hasta los 40 kilos puede hacer que más personas se planteen adoptar este tipo de animales", señala.

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Manuel Bonome, viajero de trenes / Casteleiro

La protectora cree además que la demanda será elevada. "La gente lo pide muchísimo. Es una de las quejas más habituales: ‘no puedo viajar porque mi perro supera el peso permitido’. Ahora esa barrera desaparece para muchos propietarios", explica. No obstante, igual que los viajeros, también consideran que la principal limitación está en el número de plazas disponibles. "Dos perros por tren nos parece un poco corto. Es verdad que es un avance y hay que valorarlo, pero seguramente se quede pequeño si la medida tiene éxito", apunta Nijo.