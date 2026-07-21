108 agentes de la Policía Nacional en prácticas inician su formación en las comisarías gallegas

Un total de 108 nuevos agentes en prácticas de la Policía Nacional iniciarán su formación en distintas comisarías gallegas tras superar el proceso de oposición y su paso por la academia.

Este martes A Coruña ha acogido el acto de presentación de los futuros efectivos en una cita presidida por el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, y en la que también han estado el subdelegado en la provincia, Julio Abalde; la alcaldesa de la ciudad, Inés Rey; así como el jefe superior de Policía de la comunidad, Pedro Pacheco.

50 de esos nuevos profesionales se integrarán en comisarías de la provincia de A Coruña. Además, 38 irán a la provincia de Pontevedra, 12 a Lugo y 8 a Ourense.

Durante los próximos 11 meses, estos efectivos desarrollarán su labor en brigadas de seguridad ciudadana, policía judicial, extranjería y fronteras, científica e información, así como en las oficinas de denuncias.

En su bienvenida, Blanco ha recalcado que el trabajo del cuerpo es "clave para mantener la posición de Galicia como la segunda comunidad autónoma más segura de España".

Más de 3.000 efectivos

"Nos permite mirar al futuro con confianza", ha incidido Blanco respecto a los "más de 3.000 hombres y mujeres que representan el espíritu de servicio, de compromiso y de proximidad con la población de nuestras áreas urbanas".

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Asimismo, ha explicado que la incorporación de estos nuevos policías es "fruto de un esfuerzo que hace posible que hoy haya un 20% más de efectivos en Galicia que en 2018, es decir, 500 profesionales más".