Fin al acuerdo entre PSOE y BNG en A Coruña: cronología de una relación marcada por los pactos y las rupturas

El BNG de A Coruña ha retirado su apoyo político al Gobierno municipal de Inés Rey después de tres años de acuerdos, desencuentros y reconciliaciones puntuales. La relación entre socialistas y nacionalistas, que fue decisiva para la investidura de la alcaldesa y la aprobación de los presupuestos municipales, queda rota por la situación económica del Concello y por la falta de información que el Bloque atribuye al Ejecutivo local.

"O Goberno socialista non está cumprindo coa cidadanía nin co BNG, e nós non temos que sentirnos atados a ningún acordo con eles. Non vexo por que vai haber un cambio de actitude. Non houbo bo talante por parte do grupo nin da alcaldesa, nin humildade para aceptar os resultados electorais. Non recoñecen a súa propia situación no pleno. Dependen de nós. Teñen os ollos e os ouvidos pechados", afirmó Veira en la sede municipal del BNG este martes. Para Inés Rey, "el BNG ha decidido que a menos de un año de las elecciones se sitúa al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición".

El pacto que permitió la investidura

La unión entre ambas formaciones se produjo tras las elecciones municipales de mayo de 2023. El PP obtuvo 12 concejales, el PSOE 11 y el BNG cuatro, por lo que la socialista necesitaba el apoyo de los nacionalistas para continuar en la Alcaldía de A Coruña. El Bloque respaldó la investidura, pero no quiso entrar en el Gobierno local y dijo que sería "extraordinariamente esixente" con los socialistas.

El apoyo de los nacionalistas incluía compromisos como investigar la situación de la limpieza y el caso del sindicato STL, impulsar la gestión pública de los terrenos portuarios, revisar el transporte urbano, aumentar la vivienda municipal, recuperar la Casa Cornide y avanzar en la antigua cárcel. Meses después, PSOE y BNG acordaron aprobar los presupuestos de 2024, centrados en los barrios, la vivienda y la movilidad.

Los primeros problemas llegaron en 2024

Las primeras grietas se produjeron en marzo de 2024, cuando el Gobierno local reconoció que el cumplimiento del pacto era desigual. El portavoz municipal del BNG, Francisco Jorquera, advirtió en aquel momento a los socialistas de que "a paciencia ten un límite", criticando que el Ejecutivo gobernaba no ejecutara las promesas del pacto de investidura. Ante aquel reproche, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, admitía que era "desigual" porque había algunas ya materializadas, otras en vías de estarlo y un tercer grupo aún sin llevarse a cabo.

Ese deterioro acabó explotando en la primera ruptura en noviembre de 2024. El BNG rechazó negociar los presupuestos de 2025 al considerar que se había roto la confianza entre ambas formaciones. Los nacionalistas denunciaron retrasos en las inversiones en los barrios, baja ejecución presupuestaria, contratos municipales caducados y falta de avances en diferentes asuntos. Lage defendía que muchas de las actuaciones recogidas en los acuerdos con el BNG "estaban en marcha", tales como la regulación de Viviendas de Uso Turístico, la ordenanza de movilidad sostenible u otras relativas al funcionamiento municipal.

La confrontación tuvo su punto máximo en febrero de 2025. PP y BNG rechazaron las cuentas y obligaron a Rey a someterse a una cuestión de confianza que acabó perdiendo. El Bloque votó contra la alcaldesa, pero no apoyó una posible moción de censura liderada por los populares. Al no haber alternativa, los presupuestos fueron aprobados. "No hay ninguna posibilidad de formar un gobierno alternativo", señaló Rey, con lo que "el único fruto [de rechazar la cuestión] será hacer perder a la ciudad un mes", apuntaba la alcaldesa.

Reconciliación y nueva crisis

La relación se recompuso brevemente cuando a finales del pasado año, PSOE y BNG llegaron a un acuerdo para pactar los presupuestos de 2026. En esta ocasión, el acuerdo incluía recuperar el control del pleno sobre las modificaciones presupuestarias, congelar las tasas, reforzar las inversiones en los barrios, impulsar la vivienda pública y avanzar en la renovación de contratos como los del autobús urbano y la planta de Nostián.

La tregua terminó hace unos meses, en la primavera de 2026, después de que la liquidación de cuentas de 2025 revelase un remanente en la tesorería negativo cercano a los 9,6 millones de euros. El BNG acusó al Gobierno local de no haberle comunicado la gravedad de la situación mientras negociaba los presupuestos y exigió garantías de que no habría recortes por esta situación.

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En junio, el Bloque anunció que no apoyaría nuevas iniciativas hasta que la alcaldesa no presentase una solución al desequilibrio económico y los informes técnicos lo justificasen. El Gobierno local prometió que el descuadre de las cuentas del año pasado no implicará recortes en inversiones o servicios, y tampoco la redacción de un nuevo plan económico-financiero. La ruptura deja al PSOE en minoría y deberá negociar cada asunto con la oposición.