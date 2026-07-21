Arde un panel exterior del hotel Hilton de A Coruña

Gran revuelo en la calle Zalaeta de A Coruña por el incendio de un panel exterior de iluminación de la fachada del hotel Doubletree by Hilton. El fuego se registró poco antes de las 19.40 horas de este martes y no ha causado heridos.

Según explica el jefe de turno de los Bomberos de A Coruña, José Villar, "lo que ardió fue un panel exterior de iluminación". El edificio tiene una fachada ventilada y por fuera paneles decorativos que se iluminan de noche. El incendio se produjo en una de estas envolventes y no afectó al interior de la habitación ni del edificio.

Incendio en la fachada del hotel Hilton de A Coruña / Gus de la Paz

Los Bomberos, una vez llegados al edificio, se dedicaron a enfriar el panel para evitar que el fuego se reactivase.

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El suceso produjo mucha expectación en los alrededores del hotel. La calle Zalaeta fue cortada al tráfico mientras intervenían los bomberos.