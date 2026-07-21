El bar más argentino de A Coruña denuncia una campaña de acoso en Google Maps tras la final del Mundial

La Mila, el bar de la coruñesa calle de la Gaiteira se convirtió durante el último mes de Mundial de fútbol en lugar de encuentro de los argentinos para seguir los encuentros de su selección. Este domingo, como no podía ser menos, se convirtió en una pequeña sucursal de Buenos Aires.

Los bombos, las banderas albicelestes y los cánticos dejaron claro que allí no iban contra la selección española sino con el equipo dirigido por el exdeportivista Lionel Scaloni. De hecho, una de las personas que vivieron el partido allí el domingo, Yamille Parrón, explicaba a este diario que no iban contra España. "Estoy feliz, emocionada y alegre. No hay mucha rivalidad, mi hijo también va con España", incidía la argentina, que lleva seis años residiendo en España con su familia.

Sin embargo, la "buena onda" que se respiraba en el local y en el ambiente del pasado domingo no ha sido bien tomado por algunos. El propio establecimiento ha denunciado que tras la final del domingo están sufriendo varias valoraciones negativas en Google Maps. "Son reseñas que la gente pone porque es gratis y que te arruinan como empresa, reseñas mentirosas de gente mala que solo quiere hacer daño", explican en sus redes sociales.

No les gusta el ambiente

Una de las reseñas que ponen en sus redes sociales indica que se come bien pero no les ha gustado el ambiente. "Le pongo una estrella por el ambiente de días pasados. Es cierto que no se come del todo mal, de hecho alguno de sus platos no están tan mal, pero el ambiente deja mucho que desear. En días pasados con el mundial en juego se convirtió en la sede de Argentina, de hecho suelen acudir bastantes argentinos al local habitualmente. Desgraciadamente, estos se dedicaron a insultar a los españoles y a decir que les teníamos miedo, una pena que este local haya entrado en ese juego, desde luego no volveré a ir, que selo queden ellos", dice esta valoración.

"Nunca jamás desde La Mila se ha faltado al respeto a nadie, nunca jamás ha habido un insulto hacia ninguna persona de ninguna nacionalidad, estamos muy dolidos por esto", insisten desde el establecimiento. "Obviamente, esta reseña será denunciada tantas veces sea necesario porque es una reseña que incita al racismo y además esta persona se tomó el trabajo de poner la misma reseña ofensiva hacia nosotros en todos los locales de alrededor", añaden.

Esta no es la única reseña negativa que ha aparecido en su perfil en las últimas horas. Son varios los perfiles que han puesto un comentario con una estrella en el perfil del establecimiento. "Pedimos por favor que paren con estas reseñas maliciosas, ya que nosotros no nos metemos con nadie ni dañamos a nadie", explica La Mila.

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Reseñas para compensar

Por contra, desde que han publicado este aviso en redes sociales, muchos han sido los clientes habituales u ocasionales que, para compensar, han llenado el perfil del bar con reseñas de cinco estrellas, lo que ayuda a equilibrar las publicaciones negativas.