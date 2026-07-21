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El BNG rompe con el PSOE en el Ayuntamiento de A Coruña: "Teñen os ollos e ouvidos pechados"

La portavoz y candidata a la Alcaldía del BNG, Avia Veira, denuncia incumplimientos del Ejecutivo local, como el carril bus y la respuesta a la crisis de la vivienda, y le recrimina que gobierne como si tuviera mayoría: "Dependen de nós". La alcaldesa, Inés Rey, le acusa de ponerse "al lado del PP" a diez meses de las elecciones municipales

Avia Veira, tercera por la izquierda, con los otros tres concejales del BNG, en un pleno.

Avia Veira, tercera por la izquierda, con los otros tres concejales del BNG, en un pleno. / Carlos Pardellas

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Nico Carreira

A Coruña

La portavoz del BNG en el Ayuntamiento de A Coruña, Avia Veira, ha anunciado esta mañana la ruptura de todos los pactos con el Gobierno municipal de Inés Rey, incluido el que propició la investidura de la regidora socialista, después de años de “paralización” en políticas públicas, como movilidad y vivienda, y falta de apoyo entre las propuestas de ambas formaciones, con perjuicio de aquellas impulsadas por los nacionalistas. La ruptura, verbalizada por la también candidata del BNG a la Alcaldía, llega a diez meses de las elecciones municipales.

La alcaldesa respondió a Avia Veira que "el BNG ha decidido que a menos de un año de las elecciones se sitúa al lado del Partido Popular, es decir, en la oposición". "Si esto es lo que ellos han decidido ofrecer a los ciudadanos de A Coruña, sentarse con la derecha a votar todos en contra, ellos deberán dar sus explicaciones. Nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos los presupuestos aprobados y ejecutándolos. Seguiremos en mayo de 2027, quien quiera ponerse fuera del tablero, deberá explicarlo”, explicó Inés Rey en la plaza de María Pita, antes de la presentación de los nuevos policías municipales en prácticas.

Veira, en rueda de prensa, descartó hablar de bloqueo, “bloqueo só o que impón o grupo socialista”, y afirmó que en ciertas iniciativas podrían votar de nuevo en conjunto con el PSOE, como había sucedido en el último pleno, “aínda que parece pouco probable un cambio agora”. Los nacionalistas recuerdan a Rey que no cuenta con la mayoría absoluta de la cámara y resumen el último mandato en “frente ás propostas do BNG, a inacción do PSOE”.

Pleno Ayuntamiento Coruña

La alcaldesa, Inés Rey, a su llegada a un pleno municipal. / Carlos Pardellas

Los socialistas gobiernan en minoría con once ediles, uno de ellos, Diana Sobral Cabanas, de baja médica desde hace meses. Para sacar adelante sus propuestas en el pleno, precisan el apoyo de los nacionalistas en caso de que se posicione en contra el PP, que tiene doce concejales, o de que la votación requiera mayoría absoluta, un mínimo de catorce ediles.

“O Goberno socialista non está cumprindo coa cidadanía nin co BNG, e nós non temos que sentirnos atados a ningún acordo con eles. Non vexo por que vai haber un cambio de actitude. Non houbo bo talante por parte do grupo nin da alcaldesa, nin humildade para aceptar os resultados electorais. Non recoñecen a súa propia situación no pleno. Dependen de nós. Teñen os ollos e os ouvidos pechados”, afirmó Veira en la sede municipal del BNG.

La portavoz del grupo enumeró diferentes puntos y acuerdos que fueron vulnerados, según explica, por parte del Gobierno de Inés Rey. El repaso de choques abordó la gestión del personal del Ayuntamiento, en la que el BNG denuncia que se mantienen “apartados a traballadores altamente cualificados”, a la falta de apoyo a la economía local y los mercados municipales, la gestión de la tasa turística, que contó con el apoyo de los nacionalistas; y la falta de acuerdo en el apoyo a una red municipal de deporte, cultura y fomento de la lectura. “Teñen todos os órganos participativos paralizados e nalgún caso non se chegaron nin a convocar na lexislatura, como o de Suxestións cidadás”, expuso.

Las críticas más severas por parte de Avia Veira sucedieron en materia de movilidad, vivienda y medio ambiente. La portavoz nacionalista del Bloque citó las faltas e incumplimientos en “carril de autobús, frecuencias de liñas de bus, melloras no sistema, política de aparcadoiros públicos, e fomento e rescate de aparcadoiros públicos con xestión”. Tilda de falta de atención la actitud del Gobierno de Rey y recuerda que ni se ha lanzado el concurso del pliego de transporte público municipal, ni se ha iniciado la política de aparcamientos ni el carril bici tras el anuncio del plan director.

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En lo relativo a vivenda, Veira destaca el problema de los desahucios de estas últimas semanas y da la cifra de 40 viviendas municipales libres sin arreglar “ante o problema municipal di alugueiro”. Sobre medio ambiente, el BNG critica lo sucedido con el contrato de Nostián, tras una primera licitación sin ofertas, y expone que la dirección tomada, abrir un nuevo plazo de licitación con un incremento de los costes previstos, va en contra de la voluntad de la planta de reciclaje, “vital para a cidade a loita contra o cambio climático”.

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