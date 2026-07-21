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Un coche averiado en A Ponte Pasaxe provoca retenciones kilométricas en Alfonso Molina, en A Coruña

También se produce tráfico lento en As Xubias

Retenciones en Alfonso Molina por un coche averiado en A Ponte Pasaxe

Retenciones en Alfonso Molina por un coche averiado en A Ponte Pasaxe / Gus de la Paz

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RAC

A Coruña

Un coche averiado en el carril izquierdo de A Ponte Pasaxe que une los municipios de A Coruña y Oleiros está provocando largas retenciones en la avenida de Alfonso Molina coruñesa, principal arteria de la ciudad.

El coche averiado, en las cámaras de la DGT

El coche averiado, en las cámaras de la DGT / LOC

El vehículo se encuentra a la espera de ser retirado en el propio puente, pero la cantidad de tráfico en horario de salida de la ciudad y de asistencia a las playas oleirenses debido al día de calor está provocando atascos de varios kilómetros. De hecho, en Alfonso Molina, la retención llega hasta el puente de San Cristovo que une O Birloque y el Barrio das Flores y Matogrande.

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Además de en la AC-11 (Alfonso Molina), también se están produciendo retenciones, aunque menores, en la AC-12, en el acceso a A Ponte Pasaxe desde As Xubias.

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