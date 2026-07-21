Un coche averiado en A Ponte Pasaxe provoca retenciones kilométricas en Alfonso Molina, en A Coruña

Un coche averiado en el carril izquierdo de A Ponte Pasaxe que une los municipios de A Coruña y Oleiros está provocando largas retenciones en la avenida de Alfonso Molina coruñesa, principal arteria de la ciudad.

El coche averiado, en las cámaras de la DGT / LOC

El vehículo se encuentra a la espera de ser retirado en el propio puente, pero la cantidad de tráfico en horario de salida de la ciudad y de asistencia a las playas oleirenses debido al día de calor está provocando atascos de varios kilómetros. De hecho, en Alfonso Molina, la retención llega hasta el puente de San Cristovo que une O Birloque y el Barrio das Flores y Matogrande.

Noticias relacionadas

Además de en la AC-11 (Alfonso Molina), también se están produciendo retenciones, aunque menores, en la AC-12, en el acceso a A Ponte Pasaxe desde As Xubias.