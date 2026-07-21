Comienza la renovación del césped artificial en los campos de fútbol de San Pedro de Visma, en A Coruña

Los trabajos para renovar el césped artificial en los campos municipales de fútbol de San Pedro de Visma ya han comenzado en las dos superficies de juego. La medida busca adecuar y mejorar las condiciones de las instalaciones deportivas al aire libre con mayor uso de la ciudad. La actuación se centrará en el campo del norte, de unas dimensiones de 100x63 metros, y el del sur, un terreno más amplio de 105x68 metros. La alcaldesa Inés Rey informó ayer de la puesta en marcha de las obras, que comienzan en esta temporada estival para aprovechar el habitual parón de las competiciones oficiales.

El plan de mejoras prevé actuaciones sobre cerca de 15.000 metros cuadrados, "unha intervención que é necesaria para facilitar o desenvolvemento da práctica deportiva e dar resposta ás necesidades dos clubs e entidades que fan uso das instalacións, tanto para adestrar como para competir", califica la regidora. El Concello considera esta medida una cuestión clave en una ciudad como A Coruña, caracterizada por la fortaleza de su fútbol base y por el elevado número de entidades deportivas federadas.

Del mismo modo, la renovación del nuevo pavimento cumplirá los requisitos exigidos por la certificación FIFA Quality Pro, el máximo estándar internacional para campos de fútbol de césped artificial. La inversión de esta actuación, adjudicada a la empresa Mondo Ibérica, será de casi medio millón de euros, y las obras ya están en marcha, con la maquinaria trabajando sobre el terreno desde comienzos de esta semana.

Inés Rey explicó la importancia de renovar el césped de los campos de fútbol de San Pedro de Visma, «que xa ían amosando unha erosión progresiva, derivada do seu uso nos últimos anos». Por ello, el Ayuntamiento sustituirá el césped artificial existente por un sistema de última generación «para mellorar a experiencia de uso das e dos deportistas, pensando tamén en minimizar o risco de lesións». «En San Pedro de Visma adestran e compiten cada semana centos de nenas e nenos, polo que garantir que o fagan sobre un terreo de xogo en perfectas condicións é unha prioridade para o noso Goberno», expuso.