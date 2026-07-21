El festival Son&Mar vuelve este otoño a A Coruña con Gabry Ponte, actividades gratuitas y una Bresh

El festival Son&Mar vuelve este otoño a A Coruña. La segunda edición de este proyecto cultural cuenta con doce eventos y actividades que se celebrarán entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre en el puerto de la ciudad, dentro del marco de los conciertos del Xacobeo. "Buscamos que el festival sea un referente de música abierta a todo el mundo y que A Coruña siga siendo clave en la diversidad musical y cultural", comenta uno de los organizadores del festival Son&Mar, Luis Diz, que reconoce que intentan "tocar todos los estilos musicales y ofrecer diversidad".

El ciclo arranca su programación en A Coruña el día 18 de septiembre con el Dj internacional Gabry Ponte, que fue el encargado de cerrar los últimos juegos olímpicos de invierno de Italia y vuelve a Galicia con un espectáculo novedoso en el que se revivirá la música dance de los años 90 y 2000.

"El objetivo del tardeo es que esta vez haya más de 8.000 personas"

El 19 de septiembre, la celebración continúa con el tardeo masivo PICAPOP que reunirá DJs nacionales e internacionales para disfrutar de éxitos del pop español y global, además de actividades paralelas durante toda la jornada. "En la edición pasada conseguimos juntar 5.000 personas en el tardeo, así que el objetivo de este año es que haya más de 8.000", detalla Diz. Al día siguiente, tendrá lugar el primero de los tres eventos gratuitos llamado Mundo Xogo con actividades, juegos y entretenimiento dedicado a todas las familias, para que disfruten desde los más pequeños hasta los mayores.

La segunda semana comienza el 25 con el dúo de Djs Mestiza, formado por las productoras Belah y Pitty Bernad, que está triunfando por todo el mundo en el tecno flamenco y presentará, por primera vez en un evento al aire libre en Galicia, un espectáculo novedoso tanto musical como estéticamente llamado Sacro. El sábado 26 de septiembre será una jornada dedicada al público joven con Dale Flow, una noche marcada por la música urbana y el reguetón. Luego, el 27, llegará por primera vez a la ciudad el Orballo Cultural, la segunda apuesta gratuita que busca darle mayor visibilidad a la música gallega y de raíz con artistas como Baiuca o Xosé Manuel Budiño. "Estamos muy orgullosos de esta iniciativa, que arrancará a la una y media del mediodía y que permitirá disfrutar de nuestra música", confiesa Diz.

Al igual que en la primera edición, los universitarios también tendrán un día para ellos con la fiesta Equis, en la que se podrá escuchar música urbana y nuevas tendencias el 2 de octubre. Al día siguiente, el ciclo recupera la música gallega con artistas tanto emergentes y locales como establecidos en el Treboa Sonora. El domingo 4 de octubre se llevará a cabo el tercer y último evento gratuito llamado Mestizo Runner, en el que se unen el deporte, la música y la gastronomía local a través de actividades deportivas y culinarias. También se incluye en la programación de este año la famosa fiesta Bresh, una celebración nacida en Argentina que ya es un fenómeno global, y en este caso se tratará de un espectáculo XXL de música urbana, contemporánea y latina que se celebrará el 9 de octubre.

"Este año unimos las dos principales ciudades gallegas"

En la última semana del Son&Mar, el 10 de octubre lo ocupará el tardeo remember ONE DANCE, que llevará al puerto de A Coruña actuaciones internacionales que marcaron la música dance de los años 90 y 2000 con nombres como Safri Duo o Lasgo. Por último, el cierre del festival llegará de la mano del Wake Up!, la mayor celebración de música electrónica y house que contará con artistas como Franky Rizardo.

Como novedad este año, además, nace Son&Mar Vigo. "Lo que hacemos es unir las dos principales ciudades gallegas, A Coruña y Vigo, con dos programaciones que ofrecen experiencias muy diversas", destaca Diz, que agradece el apoyo del Xacobeo por "hacer una apuesta tan importante con todos estos eventos", desvela Luis Diz.

El festival, en el que actuarán más de 30 artistas locales e internacionales, cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Ayuntamiento de A Coruña. Serán doce jornadas en las que cada una responde a un concepto diferente para ofertar una experiencia plural y agrupar a públicos muy diferentes. El concejal de Cultura y Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, y el comisario del Xacobeo 2027, Marcos Gómez, valoran la confluencia y unión de las dos ciudades, además de que destacan la efectividad económica de la iniciativa y manifiestan su orgullo por la colaboración entre instituciones. "Es un ciclo muy ambicioso que será un punto de inflexión muy importante en la historia cultural y musical de la ciudad", subraya Castro.