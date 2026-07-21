El fondo Ginkgo estima una inversión de 2,4 millones de euros para los trabajos previos de los terrenos de As Xubias

Ha pasado ya más de un año desde que las palas borraron para siempre el edificio de la antigua discoteca Pachá junto con otros cinco inmuebles más en As Xubias de Arriba. Desde entonces, poco movimiento ha habido en la zona en la que el fondo de inversión luxemburgués Ginkgo Advisor promueve un importante desarrollo urbanístico de la mano del reconocido arquitecto David Chipperfield y otros cinco estudios de arquitectura de la ciudad. Sin embargo, se van conociendo más datos del mismo, como que la empresa ha cuantificado en 2,4 millones de euros los trabajos de demolición y descontaminación del ámbito, que comprende desde las antiguas instalaciones de Astilleros Valiña hasta el entorno del Hospital Materno Infantil Teresa Herrera.

Esta es la cuantía que recoge en su informe de impacto anual para la recuperación de cuatro hectáreas de suelo industrial degradado y para "proteger 10,4 hectáreas de suelo natural, agrícola y forestal" para su posterior integración en la modificacion total del plan general para este ámbito costero, desde la playa de Oza hasta el puente de A Pasaxe. Una integración que está a la espera de que el Concello presente la modificación urbanística del ámbito que, como confirman a este diario "se está ultimando", y que deberá incorporar la propuesta de David Chipperfield para As Xubias, con la modificación del plan general para toda esta parte del litoral de la ciudad, además de consensuarla con el BNG antes de llevarla a pleno para garantizar su aprobación.

Como señala el documento, las dos primeras parcelas que adquirieron en julio de 2023, hace ahora tres años, corresponden a las antiguas instalaciones de Astilleros Valiña (1,3 hectáreas) y otras 0,4 hectáreas con edificios industriales. El suelo de estos terrenos está contaminado con metales en la capa de relleno en la parte que albergaba actividad industrial. Sin embargo, los promotores no prevén excavar dichos suelos "dada la proximidad de la roca y el agua subterránea que está en contacto directo con el fondo marino".

El informe también revela que en las demoliciones acometidas el pasado año, incluidas las instalaciones de la antigua Pachá, implicaron labores especiales para retirar 17 toneladas de amianto y valorizar los materiales de construcción de relleno, trabajos que se financian con esa partida de 2,4 millones de euros, cuyo objetivo final es "la desartificialización del ámbito y la creación de varios miles de metros cuadrados de zonas verdes".

A la espera del plan

En el litoral coruñés de la ría de O Burgo, desde la playa de Oza hasta el entorno del puente de A Pasaxe, el plan general prevé la construcción de hasta 633 nuevas viviendas. En 2022, el Gobierno local, ya con Inés Rey al frente, propuso un cambio que suponía una reducción importante de la edificabilidad, hasta los 241 pisos, pero nunca se llegó a aprobar definitivamente. Dos años después, el Concello pactó el desarrollo en una parte de la zona con el fondo suizo Ginkgo, que compró varios miles de metros cuadrados en la zona. La regidora firmó un acuerdo con la entidad para el desarrollo urbanístico de As Xubias, pero su propuesta se topó con las quejas de la oposición. PP y el BNG impulsaron en el pleno de septiembre de ese año una moción en contra del convenio, en la que denunciaban que se había cerrado a espaldas de grupos y vecinos y para beneficiar a Ginkgo. En esta misma línea, los vecinos de la zona también presentaron alegaciones al acuerdo.

El Gobierno local inició entonces negociaciones con los nacionalistas para aprobar finalmente el convenio en julio del pasado año. Entonces, José Manuel Lage, concejal de Planificación Estratégica, había explicado que el fondo disponía de un plazo de cuatro meses para presentar una propuesta detallada de ordenación del ámbito para incluirla en la ordenación de todo el borde litoral de la ría, que el Concello tramita en paralelo.

Desde el PP, su portavoz municipal, Miguel Lorenzo, cargó contra esta decisión acusando al Gobierno local de permitir que "un fondo de inversión extranjera se encargue de la urbanización de As Xubias". El edil popular reclamó entonces que la modificación del ordenamiento de la zona se produjese antes que el convenio y recordó que había promotores en la zona "que llevan más de diez años peleando con este Concello para poder desarrollar sus terrenos y no han podido", en alusión a los planes de varias firmas coruñesas para construir 91 pisos en el entorno del Materno.