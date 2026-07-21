Gabry Ponte, Baiuca, 'tardeos', 'Bresh' o nostalgia: A Coruña prepara un comienzo de otoño con doce citas musicales

A Coruña continúa viviendo en el eterno festival en el que está inmerso desde hace unos años. Este verano tras los ciclos Noites do Porto, Gozo Fest o Coruña Sounds, quedan todavía por vivirse el Festival Morriña y el Recorda Fest, más allá de la Fiestas de María Pita donde se incluyen el Festival Noroeste Estrella Galicia, el Lembranza Rock, el Festival de Electrónica coruñés, el Rock&Roll Star, As Noites do Parque, el Festival Beatout o el Flores Rock.

A todas ellas hay que sumar una nueva propuesta que fue presentada este martes en el que se programarán, bajo el nombre de Son & Mar, doce propuestas distintas durante las dos últimas semanas de septiembre y dos primeras de octubre. En ellas se incluye música electrónica, 'tardeos', música gallega, reggaetón, propuestas familiares o nostalgia, entre muchas otras.

Son & Mar A Coruña vivirá su segunda edición y convertirá el puerto de la ciudad en un gran escenario con una programación que, según indica el Concello en una nota de prensa, reforzará la posición de A Coruña como destino de referencia para el turismo cultural y de eventos. Gonzalo Castro, concejal de Cultura y Turismo, destacó la confluencia de las diferentes instituciones públicas participantes, puesto que la financiación es compartida entre el Concello, la Autoridade Portuaria y la Xunta de Galicia.

"Son & Mar A Coruña amosa como un proxecto novo pode consolidarse e medrar en moi pouco tempo. Nesta segunda edición duplica a súa programación e amplía a súa duración, confirmando a boa acollida dunha proposta que reforza a oferta turística da cidade e contribúe a atraer visitantes a través da música en directo", ha indicado por su parte el comisario del Xacobeo, Marcos Gómez Román.

Programación

El ciclo comenzará el 18 de septiembre con la actuación del reconocido DJ italiano Gabry Ponte, una de las figuras más destacadas de la música dance. La siguiente propuesta será al día siguiente con el Picapop Tardeo, una sesión musical con DJs y grandes éxitos del pop nacional e internacional. El domingo 20 de septiembre habrá una jornada familiar con actividades que será gratis bajo el nombre de Mundo Juego.

La semana siguiente, concretamente el viernes 25, tendrá lugar el Sacro Mestiza, un concierto de fusión de música electrónica y flamenco creada por el dúo Mestiza. El sábado 26 de septiembre será el turno de Dale Flow, una noche dedicada al reggaetón y a los nuevos sonidos urbanos y latinos. El fin de semana terminará con el Orballo Cultural, encuentro alrededor de la música gallega y de la cultura de raíz con Baiuca, Budiño, Catuxa Salom y Guilherme Zapata que tendrá entrada gratuita.

Ya en octubre, el viernes 2 se celebrará Equis, una propuesta centrada en las nuevas tendencias musicales contemporáneas; el sábado 3 Treboa Sonora, un festival dedicado al talento musical gallego emergente y consolidado y el domingo 4, de carácter gratuito, el Mestizo Runner, un evento que combina música, deporte y participación ciudadana.

El Son & Mar terminará el segundo fin de semana de octubre con la Bress XXL, popular fiesta internacional, que se celebrará el viernes 9; el One Dance en edición de "tardeo" en el que se producirá un homenaje a la música dance de los 90 y década de los 2000 el 10 de octubre y el Wake Up! Festival de música electrónica el domingo 11 de octubre.

Las entradas para aquellas citas que son de pago podrán adquirirse próximamente a través de la página web de Son & Mar.