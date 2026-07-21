Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante: estos son los vuelos que licitará el Consorcio de Turismo de A Coruña para Alvedro

El Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña pone en marcha la licitación de las conexiones aéreas directas del aeropuerto de Alvedro con Málaga, Valencia, Bilbao, Sevilla y Alicante. El contrato, que la junta del ente aprobará esta semana, se divide en cinco lotes independientes y comprenderá parte de este año 2026 y las anualidades de 2027, 2028 y 2029, con la posibilidad de ampliar el servicio hasta 2030. Según fuentes municipales, la captación de destinos internacionales serán objeto de otro contrato.

Los pliegos establecen un mínimo anual de 208 vuelos para las rutas de Málaga y Valencia, unos cuatro vuelos semanales, y de 180 para la conexión con Bilbao, que tendría unos tres o cuatro. Sevilla contará con 288 vuelos durante el primer año, que equivalen a unos cinco o seis semanales, y tendrá que aumentar a 352 en los siguientes, lo que subiría en uno o dos vuelos la frecuencia semanal. Alicante comenzará con 146, lo que equivale a dos o tres a la semana, y deberá alcanzar los 180 anuales desde la segunda anualidad.

Sevilla, la ruta con más vuelos y presupuesto

La conexión con Sevilla es la de mayor presupuesto: el importe máximo alcanza los 393.250 euros, IVA incluido, durante el primer año y los 484.000 euros en las siguientes anualidades. Para Málaga, Valencia y Bilbao se reservan hasta 302.500 euros anuales por ruta, mientras que Alicante contará con 242.000 euros el primer año y hasta 302.500 en los posteriores. Una misma aerolínea podrá presentar ofertas para varias rutas y resultar adjudicataria de varios destinos.

En aquellos casos en los que la conexión directa no esté actualmente operativa, la compañía ganadora tendrá un máximo de dos meses para ponerla en marcha. Las rutas solo podrán cancelarse después de completar el primer año si entra un competidor en el mismo trayecto o si la ocupación media queda por debajo del 60% durante doce meses. Antes de suprimir la ruta, las partes deberán estudiar la continuidad o la sustitución por otro destino nacional equivalente.

Las aerolíneas deberán promocionar A Coruña

Los contratos no se limitan a la operación de los vuelos. Las adjudicatarias deberán promocionar A Coruña en sus páginas web, buscadores, redes sociales, revista de a bordo y tarjetas de embarque. Además, tendrán que enviar cuatro boletines anuales sobre la ciudad a las bases de datos con al menos 400.000 destinatarios, publicar contenidos turísticos y organizar viajes para periodistas, agencias y profesionales de congresos.

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La licitación pretende consolidar la conectividad nacional de Alvedro y captar visitantes procedentes de cinco mercados nacionales que están considerados prioritarios para el turismo, los congresos y la actividad económica. Precisamente, estos cinco destinos tuvieron una demanda significativa de los empresarios en un informe de la Cámara de A Coruña, y Sevilla y Alicante estuvieron entre las rutas más demandas junto a París o Lisboa.