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Agenda de ocio y cultura: ¿qué hacer este martes 21 de julio?

El musical Mamma Mia! encara su segunda y última semana en la ciudad, pero hay más. Descubre nuestras propuestas de ocio y cultura y haz tus planes

Un momento del musical Mamma Mia!

Un momento del musical Mamma Mia! / LOC

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La obra ‘Mamma Mia!’ abre su segunda semana

El musical Mamma Mia!, con música de la banda sueca ABBA, comienza su segunda y útlima semana de sesiones del espectáculo en la ciudad.

20.30 horas. Palacio de la Ópera (Glorieta de América)

Taller infantil de pintura en el Belas Artes

La tercera semana de talleres estivales infantiles de pintura en el Museo de Belas Artes arranca bajo las enseñanzas de la artista Gosia Trebacz.

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10.00 horas. Museo de Belas Artes (Calle Zalaeta, 2)

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Agenda de ocio y cultura: ¿qué hacer este martes 21 de julio?

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