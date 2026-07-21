Poesía, música e memoria democrática: o encontro que conmemora os 50 anos do regreso de Salvador de Madariaga á Coruña
O Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses presenta este xoves 23 de xullo ás 19.00 horas unha homenaxe á figura de Madariaga polo 50 aniversario da súa volta do exilio
O acto celébrase no Salón de Sesións do Palacio Municipal da Coruña, onde a política, a poesía, a música e a figura de García Lorca xuntaranse arredor do autor coruñés
"O instituto quere, por un lado, reivindicar a labor de Salvador de Madariaga e comunicalo á cidadanía, porque a xente non a coñece", destaca a presidenta do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, Ana Romero. A entidade celebrará este xoves 23 de xullo ás 19.00 horas no Salón de Sesións do Palacio Municipal da Coruña, un acto de recoñecemento da obra do diplomático e escritor coruñés, Salvador de Madariaga, con motivo do 50 aniversario do seu regreso do exilio no ano 1976, no que estará presente a súa bisneta.
A cita, gratuita aínda que con aforo limitado, durará preto de 80 minutos e comezará cunha charla de Romero na que valorará o legado que Madariaga depositou de maneira gratuita no instituto e lembrará o acto do regreso do autor ao país. "Decidimos organizar unha homenaxe xusto o mesmo día, á mesmo hora e no mesmo espazo onde 50 anos atrás se celebrara a súa volta do exilio con 90 anos de idade", comenta a presidenta do José Cornide. Despois, o historiador Emilio Grandío será o encargado de falar da significación do que foi o retorno dos exiliados, para darlle ao acto a visión máis política.
"Logo teremos unha interpretación musical a cargo do artista Hugo Blanco coa guitarra, xa que o autor era moi afeccionado á música (incluso compuxo libretos de óperas) e quixemos tamén recordar esa faceta, entre tantas que ten", explica Romero, que lle pareceu interesante lembrar toda a labor de Madariaga 50 anos despois. "Pensamos que un pouco de música e poesía poderían gustarlle moito, xa que Madariaga foi un gran poeta e mesmo foi presentado en dúas ocasións ao premio Nobel de Literatura", sentencia a presidenta.
Para valorar a súa faceta poética, o locutor Santiago Fernández será o encargado de recitar o poema Elegía a la muerte de Federico García Lorca, que o autor publicou no ano 1937. "Este ano cumprense ademais 90 anos do inicio da guerra, así que escollemos unha peza na que tamén destacar a figura dun fusilado, como foi Lorca. Buscabamos elementos de conexión para arropar o acto con cousas relacionadas co autor", subliña Romero, que recoñece que "seguro Madariaga coñecía e admiraba a obra de Lorca, xa que escribiu a peza impactado pouco despois do seu asasinato". O evento rematará cunha entrega de reproducións numeradas dunha caricatura que fixo o debuxante Siro López do autor como agasallo específico deste acontecemento.
"Cedeu á Coruña todo o seu legado"
"A idea era honrar, dentro do contexto da memoria democrática, a volta dunha personaxe tan significativa, que nese momento en Europa era o máximo a todos os niveis e cedeu xenerosamente ao Instituto Cornide e á Coruña todo o seu legado", detalla Romero. "Aquí temos un depósito espectacular e cunha documentación excepcional que se pode consultar dende moitos puntos de vista. Contamos con 400 arquivadores, todos os premios, medallas de recoñecemento, a correspondencia de Madariaga con políticos e literatos...", destaca a presidenta. "Universidades norteamericanas ofrecían calquera cousa pola súa obra", recalca.
Salvador de Madariaga, ademais de diplomático e literato, tamén era catedrático en Oxford e o primeiro español en recibir o premio Carlomagno. É por iso que o Instituto Cornide procura homenaxear a "unha figura dun nivel internacional espectacular e que tivo que desenvolver todo o seu traballo dende o exilio ao marchar no 1936", detalla a presidenta da entidade.
Romero espera con ganas que "haxa público suficiente para encher o salón de plenos e que sexa un acto bonito".
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