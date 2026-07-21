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Poesía, música e memoria democrática: o encontro que conmemora os 50 anos do regreso de Salvador de Madariaga á Coruña

O Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses presenta este xoves 23 de xullo ás 19.00 horas unha homenaxe á figura de Madariaga polo 50 aniversario da súa volta do exilio

O acto celébrase no Salón de Sesións do Palacio Municipal da Coruña, onde a política, a poesía, a música e a figura de García Lorca xuntaranse arredor do autor coruñés

Documentos del legado de Salvador de Madariaga que cedió al Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses.

Documentos del legado de Salvador de Madariaga que cedió al Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses. / EDUARDO VICENTE

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Damián S. Capelán

A Coruña

"O instituto quere, por un lado, reivindicar a labor de Salvador de Madariaga e comunicalo á cidadanía, porque a xente non a coñece", destaca a presidenta do Instituto José Cornide de Estudos Coruñeses, Ana Romero. A entidade celebrará este xoves 23 de xullo ás 19.00 horas no Salón de Sesións do Palacio Municipal da Coruña, un acto de recoñecemento da obra do diplomático e escritor coruñés, Salvador de Madariaga, con motivo do 50 aniversario do seu regreso do exilio no ano 1976, no que estará presente a súa bisneta.

A cita, gratuita aínda que con aforo limitado, durará preto de 80 minutos e comezará cunha charla de Romero na que valorará o legado que Madariaga depositou de maneira gratuita no instituto e lembrará o acto do regreso do autor ao país. "Decidimos organizar unha homenaxe xusto o mesmo día, á mesmo hora e no mesmo espazo onde 50 anos atrás se celebrara a súa volta do exilio con 90 anos de idade", comenta a presidenta do José Cornide. Despois, o historiador Emilio Grandío será o encargado de falar da significación do que foi o retorno dos exiliados, para darlle ao acto a visión máis política.

"Logo teremos unha interpretación musical a cargo do artista Hugo Blanco coa guitarra, xa que o autor era moi afeccionado á música (incluso compuxo libretos de óperas) e quixemos tamén recordar esa faceta, entre tantas que ten", explica Romero, que lle pareceu interesante lembrar toda a labor de Madariaga 50 anos despois. "Pensamos que un pouco de música e poesía poderían gustarlle moito, xa que Madariaga foi un gran poeta e mesmo foi presentado en dúas ocasións ao premio Nobel de Literatura", sentencia a presidenta.

Para valorar a súa faceta poética, o locutor Santiago Fernández será o encargado de recitar o poema Elegía a la muerte de Federico García Lorca, que o autor publicou no ano 1937. "Este ano cumprense ademais 90 anos do inicio da guerra, así que escollemos unha peza na que tamén destacar a figura dun fusilado, como foi Lorca. Buscabamos elementos de conexión para arropar o acto con cousas relacionadas co autor", subliña Romero, que recoñece que "seguro Madariaga coñecía e admiraba a obra de Lorca, xa que escribiu a peza impactado pouco despois do seu asasinato". O evento rematará cunha entrega de reproducións numeradas dunha caricatura que fixo o debuxante Siro López do autor como agasallo específico deste acontecemento.

"Cedeu á Coruña todo o seu legado"

"A idea era honrar, dentro do contexto da memoria democrática, a volta dunha personaxe tan significativa, que nese momento en Europa era o máximo a todos os niveis e cedeu xenerosamente ao Instituto Cornide e á Coruña todo o seu legado", detalla Romero. "Aquí temos un depósito espectacular e cunha documentación excepcional que se pode consultar dende moitos puntos de vista. Contamos con 400 arquivadores, todos os premios, medallas de recoñecemento, a correspondencia de Madariaga con políticos e literatos...", destaca a presidenta. "Universidades norteamericanas ofrecían calquera cousa pola súa obra", recalca.

Salvador de Madariaga, ademais de diplomático e literato, tamén era catedrático en Oxford e o primeiro español en recibir o premio Carlomagno. É por iso que o Instituto Cornide procura homenaxear a "unha figura dun nivel internacional espectacular e que tivo que desenvolver todo o seu traballo dende o exilio ao marchar no 1936", detalla a presidenta da entidade.

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Romero espera con ganas que "haxa público suficiente para encher o salón de plenos e que sexa un acto bonito".

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