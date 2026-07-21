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El PP de A Coruña exige a Inés Rey derribar el "mamotreto de hormigón" de Los Cantones

El portavoz municipal Miguel Lorenzo insta a la alcaldesa a que rectifique y sustituya la estructura para el ascensor del parking por una instalación acristalada

Miguel Lorenzo ante la estructura de hormigón para el ascensor del parking de Los Cantones

Miguel Lorenzo ante la estructura de hormigón para el ascensor del parking de Los Cantones / LOC

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RAC

A Coruña

El portavoz municipal del PP, Miguel Lorenzo, ha instado a la alcaldesa Inés Rey a retirar la estructura de hormigón para el ascensor del parking de Los Cantones por considerarlo un "atentado visual" y pide sustituirlo por una estructura acristalada acorde con la ubicación. Lorenzo señala que, de no hacerlo, "cuando sea alcalde vendré con un pico y una pala a derribarlo yo mismo".

El popular criticó el gasto de una obra que "genera muchas dudas y mucho rechazo", algo que dice va aumentando conforme avanzan los trabajos. Lorenzo destacó las grietas en el pavimento de la zona de la Marina, los problemas de circulación del transporte metropolitano en Correos o la eliminación de las farolas ornamentales en el Obelisco como muestras de los desperfectos de las obras.

En esta última zona, el portavoz del PP declaró que el Ejecutivo local había instalado un "mamotreto de hormigón totalmente inapropiado para esa zona".

"Inés Rey definió el Obelisco como una 'alfombra de piedra' y, lamentablemente, lo que estamos viendo es un desierto de cemento y hormigón", dijo Lorenzo, que recordó que de los 10.000 metros cuadrados de ampliación de la zona, solo 750 de ellos serán zona verde. Al finalizar la obra de los Cantones, los populares calculan que el el 96% de la superficie total será cemento y hormigón y solo un 4% verde.

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Lorenzo exigió a la alcaldesa Inés Rey que rectifique y empiece por derribar el "búnker" como salida del ascensor. "Si no lo hace, lo haré yo en diez meses", sentenció.

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