Recta final a la gran obra del bloque en la calle Médico Durán de A Coruña: ya tiene fecha de finalización y nuevo aspecto

Las completas obras de renovación del envolvente en los portales 7-9 de la calle Médico Durán y 2-4 de Wenceslao Fernández Flórez encaran su recta final y prevén su final este otoño, según informan fuentes cercanas. Los vecinos del edificio, conocido por su gran tamaño y lugar predominante en la manzana, tomaron la decisión de rehabilitar la fachada para tratar las medianeras, las cubiertas y el muro cortina. Esta intervención se tasó en 2.417.219 euros y recibió un plazo de 24 meses para la ejecución, en 2023. Dos años después, pocos son los elementos que restan para cerrar la etapa de renovación a un bloque reconocible del trazado urbano coruñés.

Según exponen fuentes próximas a las obras, todavía faltan "ciertos remates por aplicar" y la rehabilitación "no puede darse por terminada" por lo menos hasta septiembre, donde marcan su horizonte. "Son pequeños detalles pero que están ahí, como en algún cristal", señala. Este proceso, realizado por Aluman, ha supuesto "un par de inviernos duros" para los habitantes de las 97 viviendas que se han visto afectadas. Del intenso frío del invierno y el fuerte calor en verano poco o nada quedará para el vecindario tras las obras, acorde a lo que informan.

El proyecto buscaba una reducción del consumo en el edificio del 76%. Para ello, los portales de Wenceslao Fernández Flórez y Médico Durán aprobaron el desmontaje de la fachada de muro cortina y la instalación de un nuevo sistema de frontal, con montantes verticales y traviesas. Las viviendas "se quedaron sin fachada y sin calefacción durante meses, separadas del exterior por mamparas", según otra fuente vinculada a la propiedad."El cambio térmico y acústico es muy notable, según ya han podido constatar los vecinos.

Antiguo aspecto de la fachada en el bloque. / Casteleiro

Según trasladan, la empresa confirma que esta es la primera vez que cambia una fachada ventilada con los vecinos dentro. En el proyecto también se incluía el cambio a carpinterías de aluminio y paneles ciegos del mismo material, con sellados y remates interiores para reforzar el murto cortina.

El Concello había condicionado los trabajos exteriores en el edificio para armonizar su aspecto con los del entorno. Esto afectaba, por ejemplo, a los colores o los materiales. Otra de las medidas acometidas en la renovación sucedió en la zona interior del bloque. En esa parte, la fachada al patio o las medianeras fueron cubiertas por aislamiento término exterior a base de placas de poliestireno expandido.