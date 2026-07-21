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La Segunda Guerra Mundial vuelve al Monte de San Pedro de A Coruña: horarios y programa de la recreación del desembarco de Normandía

Recreadores revivirán la histórica fecha, con un desfile por el paseo marítimo y el Cantón Grande

Recreación del desembarco de Normandía en A Coruña

Recreación del desembarco de Normandía en A Coruña / Víctor Echave

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Adrián Lede

A Coruña

El parque de Monte de San Pedro acogerá el domingo 26 de julio Ariete 2026, una jornada dedicada a la recreación de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, al desembarco de Normandía de 1944. La programación incluirá vehículos militares e históricos, campamentos, demostraciones, visitas guiadas y un desfile por algunas de las principales vías de A Coruña.

La actividad comenzará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 20.00. Uno de los momentos centrales será el homenaje a Manuel Otero Martínez, soldado nacido en Serra de Outes que combatió con el Ejército de Estados Unidos y murió durante el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944.

Programa y horario de Ariete 2026

11.00 horas. Apertura al público en el parque de Monte de San Pedro y concentración de vehículos militares e históricos.

11.15 horas. Explicaciones y demostraciones de recreación de la Segunda Guerra Mundial en los jardines.

12.00 horas. Pase de modelos de vehículos históricos, demostración de su funcionamiento y photocall con los asistentes.

13.00 horas. Visita guiada a la batería de Monte de San Pedro.

13.50 horas. Homenaje ante la placa dedicada a Manuel Otero Martínez, soldado coruñés fallecido en el desembarco de Normandía.

14.30 horas. Comida tipo pícnic de los recreadores participantes.

Campamentos y desfile por A Coruña

La programación se retomará a las 17.00 horas con la apertura de los campamentos, la exposición de vehículos y diferentes displays históricos. Los recreadores ofrecerán explicaciones y demostraciones al público sobre el material expuesto y el contexto de la Segunda Guerra Mundial.

A las 18.30 horas comenzará el desfile de vehículos históricos desde Monte de San Pedro. La comitiva recorrerá el paseo marítimo, la avenida de la Marina y el Cantón Grande antes de regresar al parque, acompañada por los recreadores participantes.

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La llegada de los vehículos a Monte de San Pedro está prevista para las 20.00 horas. Con este regreso se dará por clausurada la edición de Ariete, dedicada este año a Normandía 1944.

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