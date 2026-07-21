La Segunda Guerra Mundial vuelve al Monte de San Pedro de A Coruña: horarios y programa de la recreación del desembarco de Normandía
Recreadores revivirán la histórica fecha, con un desfile por el paseo marítimo y el Cantón Grande
El parque de Monte de San Pedro acogerá el domingo 26 de julio Ariete 2026, una jornada dedicada a la recreación de la Segunda Guerra Mundial y, especialmente, al desembarco de Normandía de 1944. La programación incluirá vehículos militares e históricos, campamentos, demostraciones, visitas guiadas y un desfile por algunas de las principales vías de A Coruña.
La actividad comenzará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 20.00. Uno de los momentos centrales será el homenaje a Manuel Otero Martínez, soldado nacido en Serra de Outes que combatió con el Ejército de Estados Unidos y murió durante el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944.
Programa y horario de Ariete 2026
11.00 horas. Apertura al público en el parque de Monte de San Pedro y concentración de vehículos militares e históricos.
11.15 horas. Explicaciones y demostraciones de recreación de la Segunda Guerra Mundial en los jardines.
12.00 horas. Pase de modelos de vehículos históricos, demostración de su funcionamiento y photocall con los asistentes.
13.00 horas. Visita guiada a la batería de Monte de San Pedro.
13.50 horas. Homenaje ante la placa dedicada a Manuel Otero Martínez, soldado coruñés fallecido en el desembarco de Normandía.
14.30 horas. Comida tipo pícnic de los recreadores participantes.
Campamentos y desfile por A Coruña
La programación se retomará a las 17.00 horas con la apertura de los campamentos, la exposición de vehículos y diferentes displays históricos. Los recreadores ofrecerán explicaciones y demostraciones al público sobre el material expuesto y el contexto de la Segunda Guerra Mundial.
A las 18.30 horas comenzará el desfile de vehículos históricos desde Monte de San Pedro. La comitiva recorrerá el paseo marítimo, la avenida de la Marina y el Cantón Grande antes de regresar al parque, acompañada por los recreadores participantes.
La llegada de los vehículos a Monte de San Pedro está prevista para las 20.00 horas. Con este regreso se dará por clausurada la edición de Ariete, dedicada este año a Normandía 1944.
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración
- La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera
- Aterriza en A Coruña una nueva hamburguesería que huye de los ultraprocesados: 'Lo hacemos todo desde cero