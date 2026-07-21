Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días

La ola de calor que afecta a España llega de refilón a A Coruña con un ligero ascenso de las temperaturas para este miércoles, aunque sin que los termómetros se acerquen a los episodios de calor extremo que afectaron en junio y a principios de julio a gran parte de Galicia. Predominarán los cielos soleados tras la retirada de las brumas matinales y las temperaturas se moverán entre los 17 grados de mínima y los 24 de máxima.

Jueves 23

Se espera un aumento de la nubosidad que dejará cielos cubiertos y temperaturas de entre 16 y 21 grados.

Viernes 24

Se mantendrán los cielos nubosos con posibilidad de chubascos al final del día. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, se quedarán entre los 16 y los 21 grados.

Tabla con la predicción de A Coruña detallada por la Agencia Estatal de Meteorología. / LOC

Sábado 25

Se esperan intervalos de nubes y claros, con precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 16 grados de mínima y los 22 de máxima.

Domingo 26

Habrá alternancia de periodos nublados con otros de cielos soleados y se espera todavía alguna lluvia débil. Los valores térmicos seguirán sin cambios, entre los 16 y los 22 grados.

Lunes 27

El pronóstico indica que será una jornada de nubes y claros, con temperaturas en aumento. Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 26 grados.

Martes 28

Se espera una jornada de cielos despejados y temperaturas de entre 16 y 24 grados.

Miércoles 29

La nubosidad de la mañana se irá retirando a medida que avance el día para dar paso a cielos soleados. Las temperaturas irán de los 15 a los 23 grados.

Jueves 30

Predominarán los cielos soleados aunque podría aparecer alguna nube alta. Los termómetros se moverán entre los 18 y los 25 grados.

Viernes 31

Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados.

Sábado 1

Las nubes de la mañana darán paso a cielos soleados a lo largo del día. Los termómetros marcarán mínimas de 16 y máximas de 22 grados.

Domingo 2

Predominarán los cielos soleados y las temperaturas ián de los 17 a los 23 grados.

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Lunes 3

Se esperan intervalos de nubes y claros durante la mañana y cielos despejados por la tarde. Los termómetros se moverán entre los 16 grados de mínima y los 25 de máxima.