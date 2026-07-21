Previsión del tiempo en A Coruña
Esta es la previsión del tiempo en A Coruña a 14 días
La ola de calor que afecta a España llega de refilón a A Coruña con un ligero ascenso de las temperaturas para este miércoles, aunque sin que los termómetros se acerquen a los episodios de calor extremo que afectaron en junio y a principios de julio a gran parte de Galicia. Predominarán los cielos soleados tras la retirada de las brumas matinales y las temperaturas se moverán entre los 17 grados de mínima y los 24 de máxima.
Jueves 23
Se espera un aumento de la nubosidad que dejará cielos cubiertos y temperaturas de entre 16 y 21 grados.
Viernes 24
Se mantendrán los cielos nubosos con posibilidad de chubascos al final del día. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, se quedarán entre los 16 y los 21 grados.
Sábado 25
Se esperan intervalos de nubes y claros, con precipitaciones. Las temperaturas se moverán entre los 16 grados de mínima y los 22 de máxima.
Domingo 26
Habrá alternancia de periodos nublados con otros de cielos soleados y se espera todavía alguna lluvia débil. Los valores térmicos seguirán sin cambios, entre los 16 y los 22 grados.
Lunes 27
El pronóstico indica que será una jornada de nubes y claros, con temperaturas en aumento. Los termómetros oscilarán entre los 18 y los 26 grados.
Martes 28
Se espera una jornada de cielos despejados y temperaturas de entre 16 y 24 grados.
Miércoles 29
La nubosidad de la mañana se irá retirando a medida que avance el día para dar paso a cielos soleados. Las temperaturas irán de los 15 a los 23 grados.
Jueves 30
Predominarán los cielos soleados aunque podría aparecer alguna nube alta. Los termómetros se moverán entre los 18 y los 25 grados.
Viernes 31
Los cielos estarán parcialmente nubosos y las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 23 grados.
Sábado 1
Las nubes de la mañana darán paso a cielos soleados a lo largo del día. Los termómetros marcarán mínimas de 16 y máximas de 22 grados.
Domingo 2
Predominarán los cielos soleados y las temperaturas ián de los 17 a los 23 grados.
Lunes 3
Se esperan intervalos de nubes y claros durante la mañana y cielos despejados por la tarde. Los termómetros se moverán entre los 16 grados de mínima y los 25 de máxima.
- El bar de Monelos que ya vende 46.000 tortillas en A Coruña: 'Tardamos 7 años en llegar a la receta
- El rincón más inglés de A Coruña es una floristería al aire libre y lo cultiva una vecina de A Zapateira: 'A veces empiezo a las diez y salgo a las once de la noche
- El restaurante para comer por 11 euros en el centro de A Coruña como en casa de la abuela: 'Los callos, la carne asada y el cocido son lo que mejor me representan
- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
- Alejandro Sanz siempre triunfa en A Coruña
- El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración
- La nueva cafetería argentina de A Coruña donde todo es artesano: 'Hasta la pasta de pistacho es casera
- Aterriza en A Coruña una nueva hamburguesería que huye de los ultraprocesados: 'Lo hacemos todo desde cero