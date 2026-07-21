La Xunta entrega cuatro viviendas públicas de alquiler en Novo Mesoiro, en A Coruña

La Xunta entregó este martes las llaves de cuatro viviendas de promoción pública en régimen de alquiler situadas en la calle Ribeira Sacra, el barrio coruñés de Novo Mesoiro. La delegada territorial, Belén do Campo, participó en el acto acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, Begoña Freire.

Los inmuebles corresponden a segundas adjudicaciones de viviendas que había quedado vacantes y que el Instituto Galego de Vivenda e Solo rehabilitó para volver a ponerlas a disposición de las personas inscritas como demandantes. Tres cuentan con tres dormitorios y una superficie de 82,42 metros cuadrados, mientras que la cuarta dispone de cuatro habitaciones y 87,5 metros cuadrados. Todas incluyen plaza de garaje y trastero.

Adjudicadas por sorteo

Las cuatro viviendas fueron asignadas mediante sorteo entre las personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida en A Coruña. La Xunta recuerda que este trámite puede realizarse en cualquier momento, tanto presencialmente como a través de su sede electrónica, y que las listas de candidatos se determinan ante notario.

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La delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, señaló que una de las prioridades del Gobierno gallego es "facilitar o acceso a vivenda" mediante ayudas para la compra y el alquiler, además de la ampliación del parque público. La delegada recordó que la nueva estrategia autonómica eleva el límite de ingresos para acceder a estos recursos hasta cuatro veces el Iprem, o 4,5 en el caso de las familias numerosas.