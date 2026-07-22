Comienza la 30ª edición de la feria medieval de A Coruña: "Es uno de los principales mercados medievales de España"

La Feria Medieval de A Coruña da comienzo a su 30ª edición con una jornada de mucho calor y turistas que se acercaron a la Ciudad Vieja para disfrutar de la celebración, que se prolongará hasta el 26 de julio. La plaza de Azcárraga reunió a representantes de los artesanos, de las compañías de espectáculos y de los grupos musicales e históricos del festejo para dar inicio oficial a la conocida como Feira das Marabillas y protagonizar un pasacalles conjunto hasta la plaza de María Pita.

Mucha gente se acercó ya desde la mañana a los puestos de artesanía y de comida que adornaban el casco histórico coruñés, para poder ser los primeros en disfrutar y conocer las 'marabillas' de la fiesta. En la plaza de Azcárraga también estaba presente la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, para cortar la cuerda del cartel de la feria como símbolo del inicio de la festividad. Las compañías se presentaron alrededor de la fuente de la plaza, donde un narrador destacaba los 30 años que tiene la celebración.

Arranca la Feira das Marabillas en A Coruña / Casteleiro

Durante toda la semana habrá pasacalles casi cada 15 minutos a cargo de grupos como Fantabulosía o Treefolk, además de espectáculos de los leprosos, de títeres o incluso actuaciones de danza del vientre de la artista Nazareth. La plazas de María Pita, Constitución, Azcárraga y Bárbaras serán puntos clave donde la gente podrá disfrutar también de conciertos como el de Gaeloc el viernes 24 en la plaza Constitución a las 22.45 horas o espectáculos de acrobacias como "O susurro" del grupo Grus Grus en María Pita a las 23.00 horas. Los pasacalles y demás actividades serán durante todas las jornadas hasta cerca de las 23.00 horas.

Los más pequeños tendrán su lugar en el Recuncho das pícaras (plaza de María Pita) con juegos, obradores y cuentos todos los días de la feria. El 26 de julio, al igual que el día 22, la fiesta terminará con un pasacalles de gran formato donde participarán todas las compañías a las 21.30 horas.

Durante cinco días, tanto comerciantes como artistas decorarán el casco viejo de la ciudad para que la gente pueda disfrutar de un regreso al medievo rodeada de espectáculos de fantasía y puestos llenos de productos artesanales y gastronómicos de mucha variedad.

"Me cansé de la vida empresarial y di el paso a la medicina natural"

El olor a incienso es una de las atracciones que guían a los coruñeses hasta el puesto de Laura. La granadina de 53 años lleva 20 años dedicándose al mundo natural y este es el cuarto en el que está con su marca L Natural en la plaza de María Pita por motivo de la feria medieval. "Trabajo la medicina natural, pero lo complemento con el incienso y la joyería con piedras naturales y plata", relata.

"Yo vengo de familia empresaria y trabajé en una empresa durante muchos años, hasta que me cansé de esa vida y di el paso para dedicarme a la medicina natural y a los mercados medievales, que es algo que siempre me llamó", subraya la mujer. Los productos medicinales los siembra y prepara ella, ya que este trabajo le ocupa su vida laboral durante todo el año.

La granadina se mueve también por otras ferias a través de la recomendación de Tempus Aevus, el grupo organizador del festejo coruñés, puesto que, según ella, "trabajan muy bien" . "Hago también las más grandes y famosas en España, aunque en invierno tan solo voy a dos. Aprovecho ese tiempo para fabricar los productos con lo que tengo ya cosechado", explica.

"Todos estos años tuve un buen recibimiento y estoy muy agradecida con la organización, el público y los resultados conseguidos. La verdad es que A Coruña está encabezando la lista de los mercados medievales, incluso creo que puede ser uno de los tres primeros de España", destaca la mujer, que reconoce que en las últimas ediciones siempre ha estado dentro de la misma cantidad de venta y este año espera "superarlo y disfrutar".

Laura dentro de su puesto de medicina natural y joyas en la plaza de María Pita / CASTELEIRO

"Intentamos dar algo distinto, artesano y de calidad"

En uno de los puestos que decoran la plaza de María Pita, están por segundo año en la ciudad Montse y Giovanni, una pareja de artesanos madrileños que venden bolsos de cuero hechos a mano por los dos. "La marca se llama Giovanni Torlaschi y comenzamos porque nuestra hija quería hacer artesanía, así que empezamos a hacer collares y acabamos entrando en el mundo de los bolsos, aunque mi marido ha sido siempre artesano", explica la mujer. Este año traen como novedad cota de malla que crea Giovanni al lado del tenderete en una zona que les cedieron.

"Nuestros bolsos son diferentes porque se pueden hacer más grandes y poner de diferentes formas. Lo que intentamos es dar algo distinto, artesano y de calidad", detalla la madrileña. Según comenta la pareja, suelen ir errantes por las ferias de España, sobre todo en verano, ya que "en invierno hay menos mercados y es más duro".

La marca llegó a la feria de A Coruña hace un año "por otros compañeros" que ya la conocían y les recomendaron venir hasta la ciudad. "La experiencia del año pasado fue muy buena y contamos con mucha gente. Esperamos esta edición poder venderlo todo y pasar un buen rato", relata la mujer.

Montse y Giovanni frente a su puesto de bolsos de cuero y cota de malla en María Pita. / CASTELEIRO

"Me encanta el público de A Coruña porque es muy fiel"

Desde Alicante, Danna Muñoz es ya una veterana en la Feira das Marabillas, a la que lleva viniendo cerca de 20 años. La mujer de 45 años ofrece platería que compra, aunque algunas piezas que se las hacen artesanalmente. "Casi todo lo traigo de Tailandia porque para mí es la mejor plata del mundo, incluso mucho más perfecta que la de la India", detalla Muñoz.

"Hay personas que buscan lo que es diferente y pieza única, mientras que otras buscan ofertas y se mueven más bien por el precio", comenta la alicantina, que casi siempre tiene su puesto ubicado en la avenida de los Ángeles. "Me encanta el público de A Coruña porque es muy fiel y tengo clientela que vuelve todos los años. "También hacemos una ruta por las ferias gallegas en verano, así que voy a Betanzos o Noia, que son muy lindas", destaca.

Muñoz espera que las expectativas sean buenas, ya que confiesa que en la ciudad siempre le va bien. "No sé si vendrá mucho crucero, que eso también ayuda a que vendamos más", subraya.

Danna Muñoz frente a su puesto de joyas de plata en la avenida los Ángeles. / CASTELEIRO

"Ahora todo tiene que ir con su registro sanitario"

También en la avenida de los Ángeles está Jose, un extremeño de 48 años que lleva "muchos años viniendo a la ciudad". En su puesto, ofrece productos típicos de su pueblo como quesos, chorizos o las morcillas ibéricas y patateras, que según comenta, es "lo que más se vende". "Antiguamente podíamos vender productos traídos directamente de nuestra casa, pero ahora tiene que ir todo con su registro sanitario", comenta.

Su caso es distinto, pues reconoce que en verano las ventas bajan porque los productos no aguantan bien el calor, aunque sí es cierto que el resto del año tienen una buena acogida y es cuando más se mueven. "Las ventas en nuestro caso no están siendo las mejores, pero lo bueno es que son bastantes días de feria", confiesa el extremeño, que llegó a la ciudad por recomendación de los organizadores.

"Vamos a ver si este año resurge un poco la cosa y esperamos que vaya a mejor en esta nueva edición", recalca.