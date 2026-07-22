La cadena de restaurantes asiáticos Udon ultima su apertura en A Coruña

La cadena de restaurantes de comida asiática Udon Asian Food tiene previsto su desembarco en A Coruña. "Próximamente llega tu restaurante asiático en A Coruña especializado en noodles recién hechos, ramen y platos asiáticos llenos de sabor", señalan en su web. El establecimiento se ubicará en un bajo ubicado en el número 2 de la plaza de Pontevedra y ofrece ya a la posibilidad de registrarse en la comunidad de seguidores a cambio de un descuento de 2,5 euros en el primer pedido. En total, la cadena cuenta con 83 restaurantes operativos y prevé cerrar el año con 90 establecimientos.

El negocio de restauración acaba de anunciar una facturación de 32,1 millones de euros en el primer trimestre de 2026, un 18% más que en el mismo periodo del año anterior. El 85% de la facturación del semestre procedió del negocio en la Península Ibérica, con 27,3 millones de euros, mientras que los mercados internacionales aportaron los 4,8 millones restantes. Tiene previsto alcanzar unos ingresos de 65 millones de euros al cierre del ejercicio.

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Además de la próxima apertura en A Coruña, la cadena tiene previsto inaugurar nuevos locales en la ciudad portuguesa de Aveiro, que supondrá su segundo establecimiento en Portugal, así como nuevos establecimientos en los centros comerciales Interlomas y Forum Buenavista de México, donde acaba de abrir su segundo restaurante ubicado en Metepec