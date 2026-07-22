La Ciudad Vieja de A Coruña regresa a la Edad Media hasta el próximo domingo: programación y horarios

La XXX edición de la Feira das Marabillas ya está en marcha en la Ciudad Vieja de A Coruña con espectáculos de danza, actuaciones musicales, una variada oferta gastronómica y puestos de productos artesanales hasta el próximo domingo. Serán cinco días de actividades gratuitas y para todos los públicos que devolverán a la ciudad a su pasado medieval en un evento que tiene su origen en la Feira Franca del siglo XVI y se retomó en 1993 con la intención de recrear cómo era A Coruña en la Edad Media.

Arranca la Feira das Marabillas en A Coruña / Casteleiro

“Este acontecimiento forma parte del imaginario del verano coruñés y sirve como antesala de las grandes fiestas de agosto, las fiestas de María Pita”, señaló la alcaldesa Inés Rey en la inauguración celebrada en la mañana de este miércoles en la plaza de Azcárraga para presentar los festejos en colaboración con la Asociación Comercial y Empresarial ‘Ciudad Antigua’ da Coruña (ACECA).

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Numerosas compañías artísticas participarán en una edición que volverá a contar con el Recuncho das Pícaras en la plaza de María Pita, además de atracciones y actividades pensadas para los más pequeños. Entre la programación, también destaca el encuentro de música medieval, que se celebrará en la iglesia de Santiago el viernes 24 a las 20.30 horas con entrada libre. Todas las propuestas de ocio, comerciales y gastronómicas pueden visitarse en horario de 11.00 a 14.30 e de 17.00 a 23.00 horas.