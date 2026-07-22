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A Coruña, a una escala de Oriente Medio, Asia y América con las rutas que prevé abrir Turismo

El Consorcio, con el apoyo financiero de Inditex, prevé licitar los enlaces con grandes hubs como Londres y Estambul, desde donde hay vuelos directos a casi cualquier parte del mundo

Un avión en Alvedro

Un avión en Alvedro / Gus de la Paz

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Ana Carro

A Coruña

Lisboa, París, Londres y Estambul son los destinos internacionales que figuran en la nueva estrategia del Consorcio de Turismo para mejorar la conectividad aérea en Alvedro. Para ello, cuenta con un socio determinante, Inditex, que aportará 1,5 millones de euros en año y medio para fortalecer los enlaces del aeropuerto de A Coruña y promocionar la ciudad, como ha adelantado este miércoles LA OPINIÓN.

Si se contratan esas nuevas rutas desde Alvedro, como prevé licitar el Consorcio de Turismo, no solo se sumarán cuatro nuevos enlaces internacionales a los que ya operan a Ginebra y Milán, sino que se abrirán muchas posibilidades para los viajeros. Estambul es uno de los principales hubs mundiales, es decir, un aeropuerto estratégico utilizado por las grandes aerolíneas para concentrar sus operaciones. Un radio de vuelo de tres o cuatro horas desde el aeródromo turco cubre unos 60 países con más de mil millones de habitantes, desde Egipto a Abu Dabi, Catar y Nigeria. Pero también hay enlaces directos con Japón y La India.

Según el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), este es el primer aeropuerto en conectividad con Oriente Medio, el segundo en conectividad directa con Asia-Pacífico y uno de los mejor situados para Europa y África.

Londres --siempre y cuando sea el aeropuerto de Heathrow y no Gatwick o Stansted-- tiene una conectividad directa con Norteamérica sin equivalente en Europa. Pero también ofrece conexiones interesantes a China, Kuwait, Jordania, Kenia y Vietnam, además de muchas capitales europeas. Alvedro ya tuvo conexión directa con Heathrow, pero se suprimió con la pandemia. Siguió unida a Reino Unido a través de Gatwick, pero Vueling canceló esta ruta este año al concluir su contrato con Turismo.

Algo parecido ocurre con París, donde el verdadero hub es Charles de Gaulle. Hasta marzo de 2023, Vueling unía A Coruña con París-Orly, pero este aeródromo cuenta con menos conexiones. Según ACI, Charles De Gaulle es el quinto aeropuerto europeo por conectividad directa y el séptimo hub mundial. Posee una de las redes más diversificadas: ocupa la segunda posición en conectividad directa con África, Norteamérica y Latinoamérica-Caribe.

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Lisboa es un centro de conexiones atlántico especializado, desarrollado en torno a TAP Air Portugal y con tres ejes principales de tráfico: Europa-Brasil, Europa-África lusófona y Europa-Norteamérica. Esta ruta ya funcionó en Alvedro con TAP Air hasta que se canceló en 2018 y nunca volvió a recuperarse.

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