Desvelada la programación por días del Recorda Fest de A Coruña, que anuncia un artista sorpresa

El festival Recorda Fest que se celebra en A Coruña el 4 y 5 de septiembre ha desvelado el reparto por días de su programación para este 2026.

De esta manera, el viernes tendrá como platos fuertes a Cali y el Dandee, Juan Magán, La Maravillosa Orquesta del Alcohol, Sidecars y también a Mafalda Cardenal, Pavlenha. También ese día se celebrará el Recorda Sessions, donde actuarán Raúl, Natalia, Selena, Fran Perea, Ella Baila Sola y David Civera para apostar por la nostalgia de los 90 y 2000.

Para el sábado será el turno de Hombres G, Marlon, Taburete, Galician Army, Hey Kid, Hydn, Inazio. Ese día queda por desvelar un artista, que será sorpresa. En un principio también estaba prevista la actuación de Beret, cancelada tras conocerse su detención por agresión sexual.

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Las entradas están a la venta por 35 euros más gastos de gestión para cualquiera de los dos días o a 55 euros más gastos para ambos. Se venden a través de la web del festival.