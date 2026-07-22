¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del jueves 22 de julio
Te proponemos cuatro planes desde música a presentaciones literarias
Una oportunidad para ver un clásico de terror
22.30 horas | El ciclo Cinenterraza regresa al Fórum Metropolitano con la proyección de Re-Animator de Stuart Gordon. La cinta, que mezcla el humor, el terror y el gore, es una película de culto que adapta y actualiza un relato de Lovecraft.
Fórum Metropolitano
Punk y rock alternativo desde las Rías Baixas
21.00 horas | La sala Mardi Gras recibe a Martes Mal, una banda revelación de rock alternativo y punk originaria de las Rías Baixas que presenta su álbum de debut Las increíbles aventuras de Toño Terremoto. Antes actuará la banda Gracias x nada.
Sala Mardi Gras
‘A Coruña y la guerra de Flandes’, de Arturo Abad
20.00 horas | El historiador Arturo Abad presenta A Coruña y la guerra de Flandes 1688-1697. Lealtad a la casa de Austria, guerra de los nueve años. Estará acompañado por Ana Romero y Manuel Arenas.
Sporting Club Casino
Conferencia sobre las navegaciones
19.00 horas | La Asociación Bahía Ártabra organiza la conferencia Vivir, reír, sufrir, enfermar y morir en las navegaciones transoceánicas , del odontólogo Juan Manuel Liñares Sixto.
Autoridad Portuaria
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- La librería de A Coruña con libros hasta en el techo: 'Aquí dentro parece que estás en un submarino
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