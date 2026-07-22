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¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda de ocio del jueves 22 de julio

Te proponemos cuatro planes desde música a presentaciones literarias

Fórum Metropolitano de A Coruña.

Fórum Metropolitano de A Coruña. / LOC

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RAC

Una oportunidad para ver un clásico de terror

22.30 horas | El ciclo Cinenterraza regresa al Fórum Metropolitano con la proyección de Re-Animator de Stuart Gordon. La cinta, que mezcla el humor, el terror y el gore, es una película de culto que adapta y actualiza un relato de Lovecraft.

Fórum Metropolitano

Punk y rock alternativo desde las Rías Baixas

21.00 horas | La sala Mardi Gras recibe a Martes Mal, una banda revelación de rock alternativo y punk originaria de las Rías Baixas que presenta su álbum de debut Las increíbles aventuras de Toño Terremoto. Antes actuará la banda Gracias x nada.

Sala Mardi Gras

‘A Coruña y la guerra de Flandes’, de Arturo Abad

20.00 horas | El historiador Arturo Abad presenta A Coruña y la guerra de Flandes 1688-1697. Lealtad a la casa de Austria, guerra de los nueve años. Estará acompañado por Ana Romero y Manuel Arenas.

Sporting Club Casino

Conferencia sobre las navegaciones

19.00 horas | La Asociación Bahía Ártabra organiza la conferencia Vivir, reír, sufrir, enfermar y morir en las navegaciones transoceánicas , del odontólogo Juan Manuel Liñares Sixto.

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Autoridad Portuaria

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  6. El Centro Comercial Cuatro Caminos de A Coruña suma una nueva oferta a su zona de restauración
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