Marineda City vuelve a celebrar una nueva fiesta de la espuma dentro de su programación de actividades veraniegas
También organiza un intercambio de cromos por el mundial
El Centro Comercial Marineda City continúa este verano con su apuesta por ser el lugar de encuentro para las familias coruñesas con el espacio de ocio estival Summer Kids, situado en la plaza exterior del complejo.
Tras una fiesta de la espuma realizada el pasado fin de semana, este próximo viernes celebrará una nueva. La cita tendrá lugar el próximo 24 de julio, a partir de las 17.30 horas.
Este año han añadido como gran novedad un pumptrack de uso libre. Se trata de un circuito con curvas y pequeños desniveles diseñado para recorrer en bicicleta, patinete, monopatín o patines que se ha elaborado en colaboración con Decathlon y estará disponible desde el 17 de julio al 31 de agosto.
Además, también hay disponible una pista multideporte de uso libre que permanecerá abierta durante todo el verano y donde se podrá practicar deportes como baloncesto, tenis de mesa o bádminton. Todas estas actividades son gratuitas.
Por otro lado, esta semana, el viernes y sábado, los amantes del fútbol pueden intercambiar cromos en el propio centro. Marineda City organiza una actividad para que los coleccionistas puedan buscar los cromos que les quedan del Mundial de Fútbol. Será el viernes de 18.00 a 20.00 horas y el sábado de 12.00 a 14.00 horas.
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