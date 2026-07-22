Miguel Lorenzo cree que la ruptura entre el BNG y el PSOE en A Coruña es un "paripé": "Pactarán de nuevo si lo necesitan"

Miguel Lorenzo, candidato del Partido Popular a la alcaldía y portavoz en María Pita en el actual mandato, ha reaccionado al anuncio del BNG de romper con el PSOE sus acuerdos en el palacio de María Pita. El popular ha hecho un símil con el metrosidero del Obelisco, que se encuentra en un mal estado de salud. "La alcaldesa dice que está vivo. Los técnicos dicen que está muerto", ha expresado.

En un comunicado incide en que el Partido Socialista no ha variado en siete años, tiempo en que los acusa de no escuchar a los vecinos, no dialogar con la oposición y esconder la cabeza ante los problemas principales de la ciudad.

Asimismo, dice que el Bloque Nacionalista Galego es cómplice de las "desfeitas de Inés Rey" y cree que el anuncio es falso. "Ahora hacen un paripé con la ruptura pero pactarán de nuevo si lo necesitan", afirma.

Noticias relacionadas

"A PSOE y BNG les dan igual los coruñeses, solo les preocupan ellos mismos y sus intereses particulares", destaca. Según Lorenzo, la única alternativa a este acuerdo entre socialistas y nacionalistas pasa por un gobierno del PP. "Lo conseguiremos con un gran proyecto que unirá a todos los coruñeses para volver a ser una ciudad referente", expresa.