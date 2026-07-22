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Las obras del parque infantil de O Ventorrillo avanzan con el montaje de las pérgolas

El recinto infantil de O Ventorrillo se convertirá en el primer equipamiento cubierto de A Coruña y las obras permitirán ampliar la superficie desde los 400 metros cuadrados actuales hasta los 730

Avance de las obras de las pérgolas en O Ventorrillo.

Avance de las obras de las pérgolas en O Ventorrillo. / LCO

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RAC

A Coruña

El nuevo parque infantil de O Ventorrillo comienza a tomar forma con el avance de las pérgolas en lo que será el primer parque cubierto de la ciudad. Los trabajos han permitido instalar ya las dos primeras estructuras metálicas que sostendrán el conjunto de las cuatro cubiertas y se está instalando la tercera. Este elemento innovador que convertirá esta área infantil en un equipamiento pionero en A Coruña. La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, visitó la obra y estuvo acompañada por el concejal de Infraestructuras, Jesús Javier Celemín Santos, y la concejala de Bienestar Social, Participación e Igualdad, Nereida Canosa.

En las próximas semanas continuará la colocación de la última estructura metálica y, en una fase posterior, se instalarán las planchas de policarbonato que conformarán la cubierta definitiva. Esta permitirá que los niños y niñas puedan hacer uso del parque durante todo el año, protegidos tanto de la lluvia como de la radiación solar. La intervención forma parte del Plan de Barrios 2025-2027, impulsado por el Gobierno de Inés Rey con el objetivo de seguir modernizando los espacios públicos de la ciudad.

"Esta actuación representa un paso máis no compromiso do Goberno municipal por dotar todos os barrios de espazos públicos de maior calidade, accesibles e adaptados ás necesidades da veciñanza. O parque do Ventorrillo será un equipamento pioneiro na cidade e responde a unha forma de planificar os espazos públicos pensando no seu uso durante todo o ano", expuso la regidora.

Para hacer posible la instalación de la cubierta ya se han retirado los juegos y el pavimento existentes para, posteriormente, ejecutar las cimentaciones de las estructuras. Actualmente, se están llevando a cabo los trabajos de anclaje de las estructuras metálicas. Una vez finalizada esta fase, se abordará la renovación integral del área infantil.

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El proyecto, que supone una inversión municipal de un millón de euros, permitirá ampliar la superficie del parque desde los 400 metros cuadrados actuales hasta los 730, incrementando también su capacidad de 76 a 135 personas usuarias. Además de la cubierta, se renovarán completamente el pavimento y los elementos de juego, incorporando nuevos equipamientos inclusivos y sensoriales, así como dos grandes toboganes aprovechando el talud contiguo al parque, con un diseño similar al de los existentes en el corredor verde de Novo Mesoiro.

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