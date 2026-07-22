El Puerto de A Coruña registra 6,44 millones de toneladas en el primer semestre del año

El Puerto de A Coruña cerró el primer semestre del año 2026 con un total de 6.441.920 toneladas registradas, un dato ligeramente más bajo que el del año pasado en el mismo periodo de tiempo.

El tráfico remonta en el segundo trimestre del año después de haber cerrado el primer trimestre con un descenso del 15% por la caída en graneles y sólidos. La Autoridad Portuaria destaca los datos de mercancía general como "uno de los principales motores de crecimiento", que aumenta un 48% con respecto al primer semestre de 2025. Las cifras fueron impulsadas por el aumento de tráfico de productos siderúrgicos, vidrio, cuarzo y tablero.

En el ámbito de los graneles líquidos, el semestre se cerró con cifras similares al 2025, registrando un total de 4,51 millones de toneladas frente a los 4,47 millones del año anterior.

En comparación el tráfico de los graneles sólidos se redujeron un 8%, con respecto al mismo periodo, un descenso, explican desde la Autoridad Portuaria motivado por la desaparición del carbón en tránsito y la disminución de los movimientos de bauxita, que habían sido mercancías relevantes en años anteriores.

Cruceristas

Con respecto a los cruceristas, los muelles coruñeses mantuvieron el liderazgo en la zona cántabro-atlántica, aunque con un descenso de un 17% con respecto al primer semestre de 2025. En total se registraron 151.281 viajeros en estos buques. El tráfico no está previsto que mejore, ya que se prevé recibir una cifra global de escalas inferior a la del año pasado.

Con todo, A Coruña ofrecerá en 2027 suministro eléctrico a los buques, convirtiéndose en uno de los primeros puertos en España en hacerlo.

La pesca fresca descendió en el primer semestre hasta las 10.799 toneladas, un 5,8% menos que el año anterior, cuando registró 11.465 toneladas.

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En el puerto exterior se registraron cerca de 4 millones de toneladas entre enero y junio, con el petróleo y los productos agroalimentarios como los principales grupos de actividad.